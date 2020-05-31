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Как это мило: Леся Никитюк поделилась снимком своего домашнего питомцы (Фото)

Как это мило: Леся Никитюк поделилась снимком своего домашнего питомцы (Фото)
21:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская телеведущая и блогер в очередной раз поделилась с поклонниками серией милых фотографий.

Яркая и зажигательная Леся Никитюк с радостью распространяет разнообразные фотографии на личной странице в инстаграме. Более трех миллионов пользователей сети с нетерпением ждут ее новых сообщений и активно комментируют их.

Леся обнародовала кадры, на которых предстала вместе со своим домашним любимцем Рафаэлем. Звезда держит собачку на руках. Вероятно, фото были сделаны на веранде дома ее родителей, расположенного на Хмельнитчине. Известно, что именно там народная любимица находилась на карантине.

Рядом с телеведущей видим красивые цветы, которые придают снимкам особую, весеннюю атмосферу.

 
 
 
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Красавица Мишель Андраде смело отстригла волосы (Фото)

Для такой домашней фотосессии Леся надела черные лосины и белую кофту с надписью черного цвета. Ее образ красиво дополнили цепочки на шее, минималистичные серьги и сияющее кольцо. Волосы знаменитость уложила ровно, а на лице сделала легкий нюдовый макияж.

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Собаки, Питомцы, Леся Никитюк.
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