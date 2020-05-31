Как это мило: Леся Никитюк поделилась снимком своего домашнего питомцы (Фото)

Новости шоу бизнеса:Украинская телеведущая и блогер в очередной раз поделилась с поклонниками серией милых фотографий.

Яркая и зажигательная Леся Никитюк с радостью распространяет разнообразные фотографии на личной странице в инстаграме. Более трех миллионов пользователей сети с нетерпением ждут ее новых сообщений и активно комментируют их.

Леся обнародовала кадры, на которых предстала вместе со своим домашним любимцем Рафаэлем. Звезда держит собачку на руках. Вероятно, фото были сделаны на веранде дома ее родителей, расположенного на Хмельнитчине. Известно, что именно там народная любимица находилась на карантине.

Рядом с телеведущей видим красивые цветы, которые придают снимкам особую, весеннюю атмосферу.

View this post on Instagram A post shared by Леся Никитюк (@lesia_nikituk) on May 30, 2020 at 8:56am PDT

Для такой домашней фотосессии Леся надела черные лосины и белую кофту с надписью черного цвета. Ее образ красиво дополнили цепочки на шее, минималистичные серьги и сияющее кольцо. Волосы знаменитость уложила ровно, а на лице сделала легкий нюдовый макияж.