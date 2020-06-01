За немалые деньги: Меган Маркл и принц Гарри наняли охрану

Новости шоу бизнеса:Меган Маркл и принц Гарри наняли охрану после массового запуска дронов над их домом.

В настоящее время королевская пара проживает в резиденции в Беверли-Хиллз, которую им, предположительно, любезно предоставил их друг, киномагнат Тайлер Перри.

До недавнего времени Меган и Гарри пользовались услугами его частной охраны. Однако после того как над их особняком начали регулярно летать дроны, пытающиеся сделать эксклюзивные кадры с членами королевской семьи, Меган и Гарри приняли решение усилить охрану.

По данным издания The Daily Mail, пара наняла охрану под руководством бывшего главы службы безопасности президента Рональда Рейгана — Гэвина де Беккера, которому принадлежит охранная фирма GDBA.

Сообщается, что охранная компания ранее сотрудничала с такими мировыми звездами, как Мадонна, Том Хэнкс и Шер. Услуги фирмы, по некоторым данным, будут обходиться паре в 8,6 тыс долларов в сутки. Впрочем, по словам инсайдеров, Меган и Гарри настолько обеспокоены "атакой дронов" и угрозами недоброжелателей, что готовы платить сотни тысяч долларов за безопасность своей семьи и маленького сына Арчи.

"Гарри и Меган полностью доверяют фирме де Беккера. Это самое большое и самое уважаемое охранное агентство в Лос-Анджелесе. Но им придется заплатить за это немалые деньги", — отмечает инсайдер.

Напомним, во время самоизоляции королевская пара начала замечать над домом дроны, которые пытались с воздуха сфотографировать их вместе с маленьким сыном Арчи. За последние недели было зафиксировано, как минимум, пять случаев с появлением над их домом дронов.