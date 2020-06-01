Субботняя солнечная прогулка: Дэвид Бекхэм показал милое семейное фото

Новости шоу бизнеса:На новых фото спортсмен показал, как они с семьей проводят время на карантине за городом.

Известный футболист Дэвид Бекхэм поделился с фанами трогательными семейными снимками.

На одном из кадров 45-летний Бекхэм позировал с супругой, известным дизайнером Викторией Бекхэм. Пара была запечатлена на фоне цветочного поля.

В подписи Бекхэм шутливо отметил, что его жена не в восторге от его шляпы.

"Субботняя солнечная прогулка. Похоже, кто-то не особо впечатлен моей шляпой — но мне она очень нравится", — написал он, отметив в посте свою звездную супругу.

На втором кадре Бекхэм сфотографирован с дочерью Харпер и тремя собаками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Gorgeous walk with my gorgeous girls #HarperSeven Публикация от David Beckham (@davidbeckham) 23 Май 2020 в 3:10 PDT

"Роскошная прогулка с моими роскошными девочками", — написал он.

Кроме того, звездный папа разместил снимок, на котором запечатлен с дочерью в худи в стиле сериала Друзья — любимого шоу Бекхэма.

"Счастливого воскресенья … Как дела? Харпер знает, как сильно я люблю друзей Друзей, поэтому порадовала меня этой толстовкой сегодня", — отметил спортсмен.