Субботняя солнечная прогулка: Дэвид Бекхэм показал милое семейное фото

Известный футболист Дэвид Бекхэм поделился с фанами трогательными семейными снимками.
На одном из кадров 45-летний Бекхэм позировал с супругой, известным дизайнером Викторией Бекхэм. Пара была запечатлена на фоне цветочного поля.
В подписи Бекхэм шутливо отметил, что его жена не в восторге от его шляпы.
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Saturday sunshine walk but someone isn’t overly impressed with my hat I obviously love it @victoriabeckham
"Субботняя солнечная прогулка. Похоже, кто-то не особо впечатлен моей шляпой — но мне она очень нравится", — написал он, отметив в посте свою звездную супругу.
На втором кадре Бекхэм сфотографирован с дочерью Харпер и тремя собаками.
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"Роскошная прогулка с моими роскошными девочками", — написал он.
Кроме того, звездный папа разместил снимок, на котором запечатлен с дочерью в худи в стиле сериала Друзья — любимого шоу Бекхэма.
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Happy Sunday ... How You Doin ? @friends.. Harper Seven knows how much I love Friends so surprised me with my hoodie this morning
"Счастливого воскресенья … Как дела? Харпер знает, как сильно я люблю друзей Друзей, поэтому порадовала меня этой толстовкой сегодня", — отметил спортсмен.