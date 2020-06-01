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Сама естественность: Катя Осадчая опубликовала снимок без макияжа

Сама естественность: Катя Осадчая опубликовала снимок без макияжа
22:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская телеведущая в первый день лета она показала фото с яркими цветами.

Катя Осадчая является одной из самых известных женщин украинского шоу-бизнеса. На ее личную страницу в инстаграме подписано более полутора миллиона пользователей сети. Звезда не заставляет своих поклонников долго ждать новые публикации и с радостью делится новостями из жизни, полезными советами и вариантами стильных аутфитов.

Телеведущая опубликовала селфи, на котором появилась в домашнем наряде. Она позирует в спортивном костюме мятного цвета. Волосы звезда собрала в хвост. Известно, что Катя является сторонницей естественной красоты и неоднократно показывает свое лицо без макияжа. Этот снимок не стал исключением. Знаменитость в очередной раз продемонстрировала свой роскошный внешний вид и сияющую улыбку.

Осадчая сделала фото возле ярких цветов. Вероятно, они растут во дворе ее загородного дома и ежедневно радуют своей красотой.

В стильной защитной маске: Катя Осадчая показала себя в новом образе (Фото)

В публикации Катя отметила, что имеет на лето большие планы. Звезда стремится купаться в теплой водичке и одеть летнюю одежду, ведь в последнее время погода заставляет выходить на улицу в куртке.

Также Катя спросила у своих подписчиков, какие у них планы на лето и что, при благоприятных обстоятельствах, хотелось бы сделать. Пользователи сети активно делятся своими планами в комментариях.

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Телеведущая, Снимки, Катя Осадчая.
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