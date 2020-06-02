В платье на голое тело: Оля Цибульская взбудоражила сеть эротическим видео

Оля Цибульская поделилась на инстаграм-странице эротическим видео, вызвав настоящий ажиотаж.
Перед камерой артистка предстала в платье с провокационными разрезами по бокам. Наряд обнажал стройные ноги известной украинки, но не скрывал отсутствия нижнего белья. Оля Цибульская эротично станцевала так, что поклонники блога могли увидеть интимные зоны ее тела.
Уже в подписи певица призналась, что фоловеры вдохновили ее на новый проект. Оля Цибульская задумалась над онлайн-курсом по построению отношений.
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Якщо набереться 300 коментарів - я це зроблю ⠀ ⠀ Ніколи не думала, що заллю це відео в інсту ⠀ ⠀ Але за останні кілька тижнів зрозуміла - ви готові відповідати відвертістю В діректі стільки питань про стосунки! Модно говорити "не встигаю відповідати всім". Але я правда не встигаю⠀ ⠀ А допомогти хочу.⠀ ⠀ В п'ятницю в сторіс хтось класний запитав чого я тоді мовчу і не роблю онлайн-курс про стосунки⠀ ⠀ Думала про це всі вихідні. Я ненавиджу бути лектором. Хочу подружкою, яка не соромиться говорити з Тобою про ВСЕ і ділитися реальним досвідом ⠀ ⠀ Якщо ти за - то я теж. ⠀ Робити онлайн-курс, щоб допомогти тобі покращити стосунки? ⠀ Напиши, якщо прийдеш⠀ ⠀ #стосунки #relationshipgoals #какнайтилюбовь #love #заберименеboy
Артистка готова давать откровенные советы относительно семейной жизни, что подтвердила в несколькосекундном ролике, который взбудоражил сеть. Сейчас звезда не дала окончательного ответа, состоится ли запуск ее блога и в каком формате будут проходить курсы.
Известно, что провокационное видео она сделала на съемочной площадке.