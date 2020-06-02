В платье на голое тело: Оля Цибульская взбудоражила сеть эротическим видео

Новости шоу бизнеса:Певица показала закулисье фотосессии, где она красовалась в платье, надетом на голое тело.

Оля Цибульская поделилась на инстаграм-странице эротическим видео, вызвав настоящий ажиотаж.

Перед камерой артистка предстала в платье с провокационными разрезами по бокам. Наряд обнажал стройные ноги известной украинки, но не скрывал отсутствия нижнего белья. Оля Цибульская эротично станцевала так, что поклонники блога могли увидеть интимные зоны ее тела.

Уже в подписи певица призналась, что фоловеры вдохновили ее на новый проект. Оля Цибульская задумалась над онлайн-курсом по построению отношений.

Артистка готова давать откровенные советы относительно семейной жизни, что подтвердила в несколькосекундном ролике, который взбудоражил сеть. Сейчас звезда не дала окончательного ответа, состоится ли запуск ее блога и в каком формате будут проходить курсы.

Известно, что провокационное видео она сделала на съемочной площадке.