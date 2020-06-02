"До сих пор подходит": Памела Андерсон призналась, что сохранила свой купальник из сериала

Новости шоу бизнеса:Американская актриса и фотомодель все еще хранит свой знаменитый купальник.

В интервью Fox News 52-летняя знаменитость сообщила, что хранит купальный костюм, в котором снималась в 1990-х годах, и даже изредка надевает его. Кроме того, Андерсон добавила, что спустя 23 года после съемок он все еще подходит ей по размеру:

"Он лежит в верхнем ящике моего комода! И он до сих пор подходит мне по размеру. Я иногда надеваю его, чтобы подурачиться с друзьями", — говорит она.

Андерсон также добавила, что иногда носит знаменитый купальник дома:

"Я разгуливаю в нем по гостиной", — признается звезда.

Напомним, с 1992 года Памела Андерсон начала сниматься в сериале Спасатели Малибу, после которого стала одним из секс-символов США.