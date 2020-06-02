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Исполнили маленькую мечту: Мишель Андраде сменила имидж

Исполнили маленькую мечту: Мишель Андраде сменила имидж
13:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Мишель Андраде в первый день лета решила сменить имидж.

На днях Мишель Андраде посетила столичный салон красоты, откуда вела трансляцию для поклонников ее блога в инстаграме. И уже вечером 1 июня артистка сделала первый снимок с обновленным имиджем, которым поделилась с общественностью.

Перед камерой Мишель Андраде позировала с трендовой челкой. Стильный образ дополняли круглые серьги и спортивная одежда в стиле oversize. Сейчас Мишель Андраде не комментирует обновленный имидж, а вот ее колорист охотно рассказал несколько деталей.

"Сегодня мы исполнили маленькую мечту Мишель Андраде – подстригли ей челку. Она уже больше года меня просила это сделать. Как вы думаете, пожалеет?" – написал Михаил Рудишин в сети.

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До этого Мишель Андраде предпочитала классическую стрижку и выровненныеволосы. Обычно, перед камерой артистка предстает именно с таким имиджем, или с романтическими локонами.

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Все по теме:

Прическа, Певица, Стрижка, Имидж, Мишель Андраде.
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