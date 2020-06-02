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Известна причина смерти Грегори Бойса и его девушки

Известна причина смерти Грегори Бойса и его девушки
13:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:В СМИ появилась информация о причине смерти.

Журналистам The Hollywood Reporter удалось выяснить, что 30-летний актер Грегори Бойс и его девушка умерли от отравления наркотиками. Эту информацию подтвердил Джон Фуденберг, который занимался расследованием уголовного дела.

По словам детектива, судмедэксперты установили, что Грегори Бойс и Натали принимали вещества, которые содержали кокаин и фентанил. Такая смесь и стала причиной смерти звезды "Сумерек" и его возлюбленной. Теперь уголовное дело закрыли и переквалифицировали егона несчастный случай.

Тела Грегори Бойса и Натали Адепожу нашли в квартире актера в Лас-Вегасе. Произошло это 13 мая, однако огласку новость получила почти черезнеделю. Следователи стремились оградить расследование от вмешательства прессы, чтобы выяснить все обстоятельства смерти молодых людей.

Нашли тела Грегори и Натали благодаря брату актера. Он знал, что звезда "Сумерек" должен был отправиться в Лос-Анджелес, чтобы повидаться с дочерью от предыдущих отношений. Однако утром Брат Грегори Бойса заметил его авто, припаркованное рядом с домом.

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Тогда инсайдеры из правоохранительных органов рассказывали журналистам, что в квартире Грегори нашли следы наркотиков. Однако точную причину смерти актера и его девушки обнародовали только 1 июня.

Наибольшую популярность актеру принесла роль одноклассника Беллы в фильме "Сумерки". Кроме этого, Грегори Бойс сыграл в короткометражном фильме "Апокалипсис". Незадолго до смерти актер рассказывал родственникам, что хочет открыть собственный ресторан.

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Смерть, Причины, Грегори Бойс.
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