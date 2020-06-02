Тину Кароль заметили с новым мужчиной (Фото)

Украинская поп-дива Тина Кароль не перестает удивлять поклонников, ее новые фото будоражат, а слухи о личной жизни не дают покоя. Певица недавно записала дуэтную песню с молдавским певцом Даном Баланом, которая сразу же полюбилась зрителям. Однако самая закрытая певица Кароль не комментирует возможный роман, отмечая, что в ее жизни есть место только для 11-летнего сына Вениамина.
Артистка в период карантина стала активной в cоцсети, часто делится новыми фото и снимает Instagram-stories. Тина Кароль поделилась снимком с главным продюсером "Голоса страны" и "Танцев со звездами" Владимиром Завадюком. Певица пришла на встречу в объемном вишневом вязаном кардигане. Ее волосы уложены в аккуратную красивую прическу, а макияж с акцентом на губы.
Многие поклонники строят догадки, что Тина Кароль снова будет вести легендарный проект "Танцы со звездами".
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"Танцы со звёздами", "Тина будет ведущей как всегда", "Танцы, танцы, танцы", - прокомментировали пользователи Сети.