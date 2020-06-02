Скандал: Фэшн-директор Vogue Ukraine сказала, что в Украине идет "гражданская война"

Новости шоу бизнеса:Юлия Пелипас назвала российскую агрессию в Украине гражданской войной.

Украинский стилист и fashion-директор журнала Vogue Ukraine Юлия Пелипас решила прокомментировать ситуацию протестов в США и затронула тему российско-украинской войны, которая продолжается в Украине. Женщина рассказала, что была "свидетелем гражданской войны в ее стране", и ей больно смотреть на то, что происходит за океаном.

Тема протестов в США звучит из всех мировых СМИ и инстаграм-страниц блогеров и звезд. Немало американских знаменитостей сами вышли на мирный протест в минувшие выходные из-за задержания полицией и убийства темнокожего американца Джорджа Флойда. Но акции по всей стране быстро переросли в мародерство и зону боевой действий, особенно в Миннеаполисе, где произошел трагический случай.

На ситуацию уже отреагировали и европейские лидеры мнений. В Италии, к примеру, свои осуждения уже высказали итальянская блогер Кьяра Ферраньи и ее муж Fedez, а вот в Украине свои мысли решила изложить Юлия Пелипас - фэшн-директор украинской версии глянца Vogue. В своих инстаграм-сторис 35-летняя женщина из Мариуполя отметила, что в Украине происходила гражданская война, и ей больно смотреть на события в США: "Нет слов, чтобы описать то, что происходит в мире. Мы были свидетелями гражданской войны в моей стране. И это были самые болезненные события в нашей жизни. Сегодня я совсем не уверена, что сделала правильно, дав жизнь двум людям в этом мире, который сошел с ума. Мира, любви и терпения всем".

Оригинальный скриншот записи из инстаграм-сторис Пелипас сохранили в издании "Буквы", но впоследствии сама же Юлия удалила сообщение и опубликовала аналогичное, но вместо словосочетания "гражданская война" использовала "стала свидетелем войны".

Впрочем, на такой комментарий уже успели отреагировать подписчики в социальных сетях, вспомнив скандалы предыдущих лет с бывшим главным редактором Vogue Ольгой Сушко и бывшей заместительницей главного редактора украинского Cosmopolitan Евгенией Плихиной. Свое мнение также выразила соучредитель издания "Буквы" Екатерина Рошук. Она убеждена, что фэшн-директора читают авторитетные люди мировой фэшн-индустрии и в них может сложить ложное представление о реальной ситуации в Украине. Также Екатерина с иронией зацепила публикацию материалов в журнале Vogue только на русском языке, а не украинском.

"Vogue Ukraine, покажите, пожалуйста, мне, в каком конкретно месте гражданская война у нас? В том, где гражданин РФ Гиркин привез танки в Украину? Или зеленые человечки с оружием - это элемент гражданской войны? Или может быть бахвальство Путина, как он отжал Крым - это часть гражданской войны? А может санкции против РФ и признание всем цивилизованным миром РФ как агрессора по отношению к Украине - это элемент гражданской войны? Я знаю, почему у Пелипас гражданская война. Потому что ее ориентир - это не американский Vogue, а Vogue Россия, который модерирует работу Vogue Украина", - объяснила свою позицию Екатерина Рошук.

Сейчас фэшн-редактор украинского глянца Vogue уже отреагировала на возмущение в сети и отметила, что сделала ошибку, которая не является его гражданской позицией.