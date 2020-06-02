Скачать
Вторник, 02.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
За неделю в Украине зафиксировали почти 11 тыс кибератак
За неделю в Украине зафиксировали почти 11 тыс кибератак
Энергоэффективность общественных зданий: ЕИБ предоставит Украине € 300 млн кредита
Повышение энергоэффективности: ЕИБ предоставит Украине € 300 млн кредита
Теннисный турнир в Цинциннати хотят перенести в Нью-Йорк
Теннисный турнир в Цинциннати хотят перенести в Нью-Йорк
СМИ: В Facebook нашли тайный аккаунт принца Гарри
СМИ: В Facebook нашли тайный аккаунт принца Гарри

Скандал: Фэшн-директор Vogue Ukraine сказала, что в Украине идет "гражданская война"

Смотрите фото (3)
Скандал: Фэшн-директор Vogue Ukraine сказала, что в Украине идет "гражданская война"
21:26 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Юлия Пелипас назвала российскую агрессию в Украине гражданской войной.

Украинский стилист и fashion-директор журнала Vogue Ukraine Юлия Пелипас решила прокомментировать ситуацию протестов в США и затронула тему российско-украинской войны, которая продолжается в Украине. Женщина рассказала, что была "свидетелем гражданской войны в ее стране", и ей больно смотреть на то, что происходит за океаном.

Тема протестов в США звучит из всех мировых СМИ и инстаграм-страниц блогеров и звезд. Немало американских знаменитостей сами вышли на мирный протест в минувшие выходные из-за задержания полицией и убийства темнокожего американца Джорджа Флойда. Но акции по всей стране быстро переросли в мародерство и зону боевой действий, особенно в Миннеаполисе, где произошел трагический случай.

На ситуацию уже отреагировали и европейские лидеры мнений. В Италии, к примеру, свои осуждения уже высказали итальянская блогер Кьяра Ферраньи и ее муж Fedez, а вот в Украине свои мысли решила изложить Юлия Пелипас - фэшн-директор украинской версии глянца Vogue. В своих инстаграм-сторис 35-летняя женщина из Мариуполя отметила, что в Украине происходила гражданская война, и ей больно смотреть на события в США:  "Нет слов, чтобы описать то, что происходит в мире. Мы были свидетелями гражданской войны в моей стране. И это были самые болезненные события в нашей жизни. Сегодня я совсем не уверена, что сделала правильно, дав жизнь двум людям в этом мире, который сошел с ума. Мира, любви и терпения всем".

Оригинальный скриншот записи из инстаграм-сторис Пелипас сохранили в издании "Буквы", но впоследствии сама же Юлия удалила сообщение и опубликовала аналогичное, но вместо словосочетания "гражданская война" использовала "стала свидетелем войны".

Впрочем, на такой комментарий уже успели отреагировать подписчики в социальных сетях, вспомнив скандалы предыдущих лет с бывшим главным редактором Vogue Ольгой Сушко и бывшей заместительницей главного редактора украинского Cosmopolitan Евгенией Плихиной. Свое мнение также выразила соучредитель издания "Буквы" Екатерина Рошук. Она убеждена, что фэшн-директора читают авторитетные люди мировой фэшн-индустрии и в них может сложить ложное представление о реальной ситуации в Украине. Также Екатерина с иронией зацепила публикацию материалов в журнале Vogue только на русском языке, а не украинском.

"Vogue Ukraine, покажите, пожалуйста, мне, в каком конкретно месте гражданская война у нас? В том, где гражданин РФ Гиркин привез танки в Украину? Или зеленые человечки с оружием - это элемент гражданской войны? Или может быть бахвальство Путина, как он отжал Крым - это часть гражданской войны? А может санкции против РФ и признание всем цивилизованным миром РФ как агрессора по отношению к Украине - это элемент гражданской войны? Я знаю, почему у Пелипас гражданская война. Потому что ее ориентир - это не американский Vogue, а Vogue Россия, который модерирует работу Vogue Украина", - объяснила свою позицию Екатерина Рошук.

Американская музыкальная индустрия поддержала протесты в США: все поставлено на паузу

Сейчас фэшн-редактор украинского глянца Vogue уже отреагировала на возмущение в сети и отметила, что сделала ошибку, которая не является его гражданской позицией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Украина, Война, Vogue, Vogue Ukraine, Юлия Пелипас.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гормональный сбой: что это, какие симптомы и почему появляется
02 В платье на голое тело: Оля Цибульская взбудоражила сеть эротическим видео
03 Стильно, но непрактично: модные дизайнерские тренды, от которых нет пользы
04 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 июня
05 Закрытие КПВВ на Донбассе: ООН обратилась к Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Президент объяснил, как решить проблему &quot;кадрового голода&quot; в Украине
Президент объяснил, как решить проблему "кадрового голода" в Украине
В Британии число жертв COVID-19 превысило 50 тыс
В Британии число жертв COVID-19 превысило 50 тыс
МВД: на складах Госрезерва обнаружили недостачу зерна на более чем 800 млн
МВД: на складах Госрезерва обнаружили недостачу зерна на более чем 800 млн
Специалистам удалось найти место с самым чистым воздухом на Земле
Специалистам удалось найти место с самым чистым воздухом на Земле
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь