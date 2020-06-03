"Шутки у нас еще те": невеста Виктора Павлика поделилась подробностями их романа

Новости шоу бизнеса:Екатерина Репяхова решила поделиться с поклонниками некоторыми деталями ее романа с Виктором Павликом.

Украинский певец Виктор Павлик уже в августе 2020 года обменяется клятвами со своей молодой избранницей Екатериной Репяховой. А пока пара охотно открывает все новые детали своего романа, привлекая внимание СМИ и общественности.

2 июня Екатерина Репяхова на инстаграм-странице решила открыть сторонникам интересные детали о буднях с Виктором Павликом. В частности, она призналась, что часто обменивается с любимыми пошлыми шутками, которые другие могли не понять.

Мы с Виктором Павликом довольно пошлые люди. Вряд ли кто это поймет, но шутки у нас еще те, – отметила она.

Екатерина Репяхова также рассказала, что карантин не повлиял на ее отношения, ведь и до пандемии она все свое время проводила с любимым. Поэтому, если другие люди жалуются на кризис в отношениях, то ссоры у этой звездные паре возникают только из-за покупки одежды и обуви для модницы. Даже на свадьбе у Екатерины будет два платья, на что довольно резко отреагировал Виктор Павлик.

"Он всегда ссорится, когда я покупаю новые вещи. Особенно эта проблема была в начале наших отношений ... Но сейчас он уже не реагирует так остро, хотя частенько я от него прячу новые вещи и незаметно позже надеваю. Потом говорю: "Да это же старое, ты забыл", – добавила Екатерина Репяхова.

Не скрывала девушка и финансовой стороны отношений. По словам Екатерины, ее муж быстро считает, однако все вопросы по расходам решает именно она. Виктор Павлик может даже не знать своих доходов за месяц, потому что ему это совсем не интересно.

Гармония у пары и в разделении рутинных обязанностей, поскольку правил как таковых нет. Виктор Павлик сам стирает все свои вещи и не доверяет их любимой, а все остальное они делают, когда есть на это время и настроение.

Что известно о романе Виктора Павлика

Впервые о новой избраннице 54-летнего Виктора Павлика стало известно в июне 2019 года. Екатерина Репяхова – концертный директор артиста, поэтому их совместное появление на концертах не вызывало никаких подозрений в СМИ.

Впоследствии певец заявил, что развелся с женой Ларисой, с которой состоял в браке 25 лет, и почти 2 года строит отношения с новой пассией. У Виктора Павлика трое детей, которые наладили общение с Екатериной Репяховой. Только младший сын Павел отказывается принимать решение звездного отца.

Сейчас пара активно готовится к свадьбе. Из-за карантина церемонию Виктор Павлик и Екатерина Репяхова перенесли на 12 августа.