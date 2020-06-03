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"Шутки у нас еще те": невеста Виктора Павлика поделилась подробностями их романа

"Шутки у нас еще те": невеста Виктора Павлика поделилась подробностями их романа
10:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Екатерина Репяхова решила поделиться с поклонниками некоторыми деталями ее романа с Виктором Павликом.

Украинский певец Виктор Павлик уже в августе 2020 года обменяется клятвами со своей молодой избранницей Екатериной Репяховой. А пока пара охотно открывает все новые детали своего романа, привлекая внимание СМИ и общественности.

2 июня Екатерина Репяхова на инстаграм-странице решила открыть сторонникам интересные детали о буднях с Виктором Павликом. В частности, она призналась, что часто обменивается с любимыми пошлыми шутками, которые другие могли не понять.

Мы с Виктором Павликом довольно пошлые люди. Вряд ли кто это поймет, но шутки у нас еще те, – отметила она.

Екатерина Репяхова также рассказала, что карантин не повлиял на ее отношения, ведь и до пандемии она все свое время проводила с любимым. Поэтому, если другие люди жалуются на кризис в отношениях, то ссоры у этой звездные паре возникают только из-за покупки одежды и обуви для модницы. Даже на свадьбе у Екатерины будет два платья, на что довольно резко отреагировал Виктор Павлик.

 
 
 
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Интересные факты о нашей семье: ⠀ - Мы вместе работаем и проводим практически все наше время рядом друг с другом. Когда мы оказались на карантине, не почувствовали изменений в наших отношениях, потому что и так с утра до вечера вместе. - Всеми финансовыми вопросами в семье заведую я ВП точно не знает какую сумму мы заработали за месяц (ему это не интересно), а я знаю. - ВП свои вещи всегда стирает только сам. Мне не доверяет иногда может и мои носки постирать вручную)) - У нас дома не разделены обязанности, если у меня нет настроения готовить, ВП всегда сам что-то приготовит с удовольствием. - ВП не любит гулять, просто прогуливаться пешком. Мне это не очень нравится, но пришлось смириться. - ВП всегда ругается, когда я покупаю новые вещи. Особенно эта проблема была в начале наших отношений. Он считает, что женщине достаточно одной курточки в зиму, я считаю минимум три и ещё плюс шуба. С обувью тоже самое, он считает что хватит двух пар на сезон, ну а у меня их хотя бы 5-6. Но сейчас он уже не реагирует так остро, хотя частенько я от него прячу новые вещи и незаметно позже одеваю. Потом говорю: да это ж старое, ты что забыл - Мы с ВП достаточно пошлые люди вряд ли кто-то это поймёт, но шуточки у нас ещё те - ВП очень быстро считает, а я не умею совсем. (Моя мама была учительницей математики, а как известно природа на детях отдыхает).Поэтому всегда его прошу что-то мне посчитать. Кроме денег))) - А ВП не может прочитать мелкий шрифт и я ему всегда что-то читаю)) - Мы дружно живем и редко ругаемся (тьфу-тьфу). А даже если и ругаемся долго не зацикливаемся). Последний раз ВП не разговаривал со мной пару часов, после того, как узнал что у меня два свадебных платья он искренне не понимает зачем два)) ⠀ Ну как? Узнали что-то новенькое?)))

Публикация от Репяхова Катя (@repyahovakate)

"Он всегда ссорится, когда я покупаю новые вещи. Особенно эта проблема была в начале наших отношений ... Но сейчас он уже не реагирует так остро, хотя частенько я от него прячу новые вещи и незаметно позже надеваю. Потом говорю: "Да это же старое, ты забыл", – добавила Екатерина Репяхова. 

Не скрывала девушка и финансовой стороны отношений. По словам Екатерины, ее муж быстро считает, однако все вопросы по расходам решает именно она. Виктор Павлик может даже не знать своих доходов за месяц, потому что ему это совсем не интересно.

Гармония у пары и в разделении рутинных обязанностей, поскольку правил как таковых нет. Виктор Павлик сам стирает все свои вещи и не доверяет их любимой, а все остальное они делают, когда есть на это время и настроение.

Молодая невеста Виктора Павлика поделилась историей знакомства с артистом

Что известно о романе Виктора Павлика

Впервые о новой избраннице 54-летнего Виктора Павлика стало известно в июне 2019 года. Екатерина Репяхова – концертный директор артиста, поэтому их совместное появление на концертах не вызывало никаких подозрений в СМИ.

Впоследствии певец заявил, что развелся с женой Ларисой, с которой состоял в браке 25 лет, и почти 2 года строит отношения с новой пассией. У Виктора Павлика трое детей, которые наладили общение с Екатериной Репяховой. Только младший сын Павел отказывается принимать решение звездного отца.

Сейчас пара активно готовится к свадьбе. Из-за карантина церемонию Виктор Павлик и Екатерина Репяхова перенесли на 12 августа.

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Отношения, Виктор Павлик, Певец, Екатерина Репьяхова.
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