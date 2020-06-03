Скачать
Среда, 03.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине снова рост заболеваний коронавирусом
В Украине снова рост заболеваний коронавирусом
Еще одна европейская страна объявила о завершении эпидемии COVID-19
Еще одна европейская страна объявила о завершении эпидемии COVID-19
Начались переговоры о бое Кроуфорд - Пакьяо
Начались переговоры о бое Кроуфорд - Пакьяо
Еленин день: приметы и обряды на 3 июня
Еленин день: приметы и обряды на 3 июня

"Я не хочу этого хайпа": Макс Михайлюк о скандальном пост-шоу "Холостяка"

"Я не хочу этого хайпа": Макс Михайлюк о скандальном пост-шоу "Холостяка"
11:29 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Макс Михайлюк высказался о скандальном финале Холостяк 10.

Главный герой десятого сезона романтичного реалити Холостяк, пилот Макс Михайлюк прокомментировал скандальный финал проекта.

На своей странице в Instagram холостяк извинился перед зрителями за то, что не оправдал ожиданий.

"Я не инстаграмная личность, если честно, мне никогда не было интересно выносить сор из избы, участвовать в сплетнях и кого-то обсуждать. Я искренне хотел оставить все, как есть и жить дальше. Но чувствую, что у меня появился определенный долг перед вами, перед той аудиторией, которая смотрела весь сезон, переживала, подбадривала, писала хорошие, добрые слова. Еще раз хочу сказать Вам огромное спасибо. Извините, если не оправдал чьих-то ожиданий, не выбрал, понравившеюся Вам участницу, что-то сделал или не сделал. Но только я в ответе за все свои решения и действия", — написал он.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Я не инстаграмная личность, если честно, мне никогда не было интересно выносить сор из избы, учавствовать в сплетнях и кого-то обсуждать. Я искренне хотел оставить всё, как есть и жить дальше. Но чувствую, что у меня появился определённый долг перед вами, перед той аудиторией, которая смотрела весь сезон, переживала, подбадривала, писала хорошие, добрые слова. Ещё раз хочу сказать Вам огромное спасибо. Извините, если не оправдал чьих-то ожиданий, не выбрал, понравившеюся Вам участницу, что-то сделал или не сделал. Но только я в ответе за все свои решения и действия. Честно, я не хочу этого хайпа, как хотят его другие. И как видите, не все так плохо у всех) Я бы даже сказал, очень хорошо. Хочу обратиться к людям, которые со мной от начала и до конца, к людям, которые умеют слушать и слышать, понимать и не строят догадок, не перекручивают информацию, не держат зла за то, что я поступал, как считал нужным. Раньше у меня было всего 800 подписчиков - моих друзей и знакомых. И в миг, Вас стало больше 200К, таких всех разных, с собственными интересами, судьбами, жизненными целями. Я благодарен всем, кто проживает свою жизнь и не обсуждает мою. Кто со мной, не смотря на мой выбор и симпатии. Хочу сказать Вам огромное человеческое спасибо и пожелать, чтобы у Вас всё было хорошо!

Публикация от Max Mihailuk (@flymax305)

Михайлюк добавил, что не хотел хайпа:

"Честно, я не хочу этого хайпа, как хотят его другие. И как видите, не все так плохо у всех) Я бы даже сказал, очень хорошо. Хочу обратиться к людям, которые со мной от начала и до конца, к людям, которые умеют слушать и слышать, понимать и не строят догадок, не перекручивают информацию, не держат зла за то, что я поступал, как считал нужным. Раньше у меня было всего 800 подписчиков — моих друзей и знакомых. И в миг, Вас стало больше 200К, таких всех разных, с собственными интересами, судьбами, жизненными целями. Я благодарен всем, кто проживает свою жизнь и не обсуждает мою. Кто со мной, не смотря на мой выбор и симпатии. Хочу сказать Вам огромное человеческое спасибо и пожелать, чтобы у Вас все было хорошо!", — добавил холостяк.

Победительница "Холостяка 10" обнажилась в новой фотосессии

Напомним, в пятницу, 29 мая состоялось пост-шоу Холостяк 10, в ходе которого выяснилось, что победительница проекта и его главный герой так и не смогли построить отношения. Кроме того, Даша Ульянова заявила, что Михайлюк через три недели после окончания шоу признался ей, что у него был секс с одной из участниц.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Холостяк, Пост-шоу, Холостяк 10, Макс Михайлюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Победительница "Холостяка 10" обнажилась в новой фотосессии
02 Пей - и не болей: напитки, которые помогут укрепить иммунитет лучше таблеток
03 "Новая почта" начала работать с AliExpress
04 Встречи лидеров "нормандской четверки": Ермак обсудил с советником Меркель разблокирование проведения
05 Семь продуктов, которые не стоит есть сырыми
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Защита ПЦУ в Крыму: комитет Рады соберется на заседание
Защита ПЦУ в Крыму: комитет Рады соберется на заседание
Лето наступает: прогноз погоды на 3 июня
Лето наступает: прогноз погоды на 3 июня
Карпаты засыпает снегом
Карпаты засыпает снегом
&quot;Я все спланировал&quot;: Джош Бун хочет сделать из &quot;Новых мутантов&quot; трилогию
"Я все спланировал": Джош Бун хочет сделать из "Новых мутантов" трилогию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь