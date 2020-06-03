"Я не хочу этого хайпа": Макс Михайлюк о скандальном пост-шоу "Холостяка"

Новости шоу бизнеса:Макс Михайлюк высказался о скандальном финале Холостяк 10.

Главный герой десятого сезона романтичного реалити Холостяк, пилот Макс Михайлюк прокомментировал скандальный финал проекта.

На своей странице в Instagram холостяк извинился перед зрителями за то, что не оправдал ожиданий.

"Я не инстаграмная личность, если честно, мне никогда не было интересно выносить сор из избы, участвовать в сплетнях и кого-то обсуждать. Я искренне хотел оставить все, как есть и жить дальше. Но чувствую, что у меня появился определенный долг перед вами, перед той аудиторией, которая смотрела весь сезон, переживала, подбадривала, писала хорошие, добрые слова. Еще раз хочу сказать Вам огромное спасибо. Извините, если не оправдал чьих-то ожиданий, не выбрал, понравившеюся Вам участницу, что-то сделал или не сделал. Но только я в ответе за все свои решения и действия", — написал он.

Михайлюк добавил, что не хотел хайпа:

"Честно, я не хочу этого хайпа, как хотят его другие. И как видите, не все так плохо у всех) Я бы даже сказал, очень хорошо. Хочу обратиться к людям, которые со мной от начала и до конца, к людям, которые умеют слушать и слышать, понимать и не строят догадок, не перекручивают информацию, не держат зла за то, что я поступал, как считал нужным. Раньше у меня было всего 800 подписчиков — моих друзей и знакомых. И в миг, Вас стало больше 200К, таких всех разных, с собственными интересами, судьбами, жизненными целями. Я благодарен всем, кто проживает свою жизнь и не обсуждает мою. Кто со мной, не смотря на мой выбор и симпатии. Хочу сказать Вам огромное человеческое спасибо и пожелать, чтобы у Вас все было хорошо!", — добавил холостяк.

Напомним, в пятницу, 29 мая состоялось пост-шоу Холостяк 10, в ходе которого выяснилось, что победительница проекта и его главный герой так и не смогли построить отношения. Кроме того, Даша Ульянова заявила, что Михайлюк через три недели после окончания шоу признался ей, что у него был секс с одной из участниц.