На Сару Джессику Паркер подали в суд: причина

Новости шоу бизнеса:Голливудская актриса Сара Джессика Паркер со своими адвокатами готовится к судебной тяжбе.

На звезду кино подала иск бывшая работница Хизер Голт. Женщина работала на бренд актрисы SJP by Sarah Jessica Parker.

Знаменитый таблоид Page Six со ссылкой на инсайдеров в суде сообщил, что бывшая подопечная Сары Джессики Паркер имеет претензии к начислению зарплаты. По словам Хизер Голт, ей не оплачивали сверхурочные часы с 2018 года. Именно поэтому женщина обратилась в Верховный суд Нью-Йорка, чтобы вернуть свои деньги.

Пока неизвестно, обращалась ли Хизер Голт к актрисе и о какой именно сумме идет речь. Однако в документах суда указано, что американка требует оплату сверхурочных часов и моральную компенсацию, поэтому в СМИ подозревают, что это может обойтись бренду Сары Джессики Паркер в кругленькую сумму.

Сами же представители актрисы узнали о судебном иске от журналистов, поэтому пока не комментируют скандальное дело.