Скачать
Среда, 03.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Может стать "разрушительной": В ВОЗ предупредили, о второй волне коронавируса
Может стать "разрушительной": В ВОЗ предупредили, о второй волне коронавируса
Зеленский: в Кабмине может появиться вице-премьер по вопросам ОПК
Зеленский: в Кабмине может появиться вице-премьер по вопросам ОПК
Игрок Атлетико объявил о создании собственного футбольного клуба
Игрок Атлетико объявил о создании собственного футбольного клуба
"Жить обычной жизнью": Евгений Комаровский рассказал, как выходить на работу после карантина
Комаровский рассказал, как выходить на работу после карантина

Замаскированного Брэда Питта раскрыли фанаты и попросили автограф (Фото)

Замаскированного Брэда Питта раскрыли фанаты и попросили автограф (Фото)
17:22 Сегодня Телеграф www.unian.net

Новости шоу бизнеса:Брэд Питт появился на улицах Малибу в зеленом бомбере и серебряном шлеме.

Голливудская звезда Брэд Питт был пойман фотообъективом папарацци во время своей уличной поездки на мотоцикле BMW.

56-летний актер пытался смешаться с толпой, надев на лицо серебряный шлем, но ему это не удалось.

Один поклонник с отличным зрением опознал замаскированного Бреда и подошел к нему с просьбой сфотографироваться. На что знаменитость отреагировал спокойно и согласился на селфи во время автомобильной пробки посреди дороги.

На Сару Джессику Паркер подали в суд: причина

Брэд Питт выбрал яркий зеленый бомбер и не забыл о защитной маске, роль которой исполнила мотоциклетная бандана.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лос-Анджелес, Брэд Питт, BMW.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Победительница "Холостяка 10" обнажилась в новой фотосессии
02 Тревожные звоночки: симптомы, которые указывают на проблемы с печенью
03 Пей - и не болей: напитки, которые помогут укрепить иммунитет лучше таблеток
04 "Новая почта" начала работать с AliExpress
05 Семь продуктов, которые не стоит есть сырыми
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
С 5 июня в Украине снова ослабляют карантин: что будет разрешено
С 5 июня в Украине снова ослабляют карантин: что будет разрешено
Зеленский прибыл в Хмельницкую область
Зеленский прибыл в Хмельницкую область
Беспорядки в США: Папа Римский выразил обеспокоенность ситуацией
Беспорядки: Папа Римский обеспокоен ситуацией в США
Протесты в США: Warner Bros. открыла свободный доступ к фильму &quot;Судить по совести&quot;
Протесты в США: Warner Bros. открыла свободный доступ к фильму "Судить по совести"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь