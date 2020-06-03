Замаскированного Брэда Питта раскрыли фанаты и попросили автограф (Фото)

Новости шоу бизнеса:Брэд Питт появился на улицах Малибу в зеленом бомбере и серебряном шлеме.

Голливудская звезда Брэд Питт был пойман фотообъективом папарацци во время своей уличной поездки на мотоцикле BMW.

56-летний актер пытался смешаться с толпой, надев на лицо серебряный шлем, но ему это не удалось.

Один поклонник с отличным зрением опознал замаскированного Бреда и подошел к нему с просьбой сфотографироваться. На что знаменитость отреагировал спокойно и согласился на селфи во время автомобильной пробки посреди дороги.

Brad Pitt and Flea (Red Hot Chili Peppers) in Malibu. pic.twitter.com/kbN1vuhR4O — Hmn (@HmnHolly) May 27, 2020

Брэд Питт выбрал яркий зеленый бомбер и не забыл о защитной маске, роль которой исполнила мотоциклетная бандана.