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Звезда "Людей Икс" извинился за видео, в котором полицейский арестовывает протестующего

Звезда "Людей Икс" извинился за видео, в котором полицейский арестовывает протестующего
18:19 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:Эвана Питерса заставили извиниться за видео с поощрением полицейских.

Звезда "Американской истории ужасов" извинился за видео с полицейским у себя в ленте и опубликовал черный квадрат в поддержку лозунга "Жизни черных важны" (Black Lives Matter).

"Я репостнул это видео неосознанно. И я глубоко расстроен тем, что оно появилось в моей ленте. Я приношу искренние извинения тем, кого это обидело. И я всем сердцем поддерживаю идею о том, что жизни черных важны", - написал у себя в Twitter Эван.

Репост Питерса, который вызвал критику со стороны пользователей, уже удален. В том ролике показан момент, когда полицейский ловит и арестовывает одного из тех, кто вышел на улицу в знак протеста против жестокости полиции и системного расизма. В ролике во время ареста человека кто-то за кадром смеется и аплодирует. Увидев эти кадры на странице актера, многие его поклонники выразили свое разочарование.

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Бывшая пассия Питерса певица Холзи тоже недавно получила дозу критики в контексте истории с расизмом. Пользователи обвинили ее в том, что она, поддерживая чернокожих, держится как бы в стороне от них, хотя ее отец - чернокожий.

"Обратите внимание, Холзи никогда не говорит о своей черной стороне, но она всех "поддерживает". Она не говорит о том, что у нее в роду черные. Вот почему я никогда не стану ее поддерживать. Она пишет в своих публикациях: "Дайте черным людям сказать" - не "дайте нам сказать". Пошла она к черту", - высказался один из пользователей в адрес певицы. Ей тоже пришлось отреагировать на обвинение.

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США, Протесты, Эван Питерс.
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