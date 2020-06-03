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Софи Эллис-Бекстор показала последствия неудачного падения (Фото)

Софи Эллис-Бекстор показала последствия неудачного падения (Фото)
19:11 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Популярная британская певица поделилась жутким фото с поклонниками.

Соответствующие снимки появились на инстаграм-странице Софи Эллис-Бекстор и напугали ее поклонников.

Артистка призналась, что использовала черно-белый фильтр, чтобы ее вид не пугал людей, однако повязка на голове и синяки таки привели в ужас.

Софи Эллис-Бекстор призналась, что неудачно упала с велосипеда. Во время инцидента она покатилась в ров у Темзы, поэтому и получила травмы головы и рук. Первую помощь ей оказали прохожие, которые стали очевидцами опасного падения. Софи поблагодарила всех, кто ей помог, и заверила, что чувствует себя значительно лучше.

 
 
 
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"Я оказалась в больнице после того, как во время вечерней прогулки на велосипеде перевернулась с дорожки вниз в сторону Темзы. Я выставила черно-белую фотографию, чтобы она не была слишком страшной. Со мной все в порядке, это просто синяки, которые болят", - рассказала певица.

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Больница, Травмы, Софи Эллис-Бекстор.
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