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"Меня ужасает беззаконие": Максим Ежов упрекнул украинских звезд в замалчивании о жестокости в Украине

"Меня ужасает беззаконие": Максим Ежов упрекнул украинских звезд в замалчивании о жестокости в Украине
20:09 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинский хореограф высказался относительно произвола полиции в Украине в противовес протестам в США.

Участник "Танцев со звездами 2" Максим Ежов, который танцевал в паре с известной телеведущей Лесей Никитюк, не сдержал эмоций в издании Viva! и прокомментировал протесты в США, которые сейчас на первых полосах всех газет мира.

Мужчина возмущен тем, что происходит за океаном, но ему неприятно видеть, что украинские звезды не видит проблем, которые происходят в Украине. Зато они поддерживают протест в социальных сетях под названием #BlackLivesMatter.

"Естественно, я возмущен тем, что произошло в Америке. Меня также ужасает беззаконие, которое происходит в Украине. При этом публичные люди молчат! Я не хочу быть молчаливым соучастником! Ведь нет ничего дороже и ценнее человеческой жизни, независимо от цвета кожи, национальности, вероисповедания, ориентации и даже политических взглядов", - отметил Максим Ежов.

 
 
 
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Вероятно, хореографа возмутила ситуация с изнасилованием женщины в Кагарлыке. В сети мужчина также поддержал всемирную акцию #BlackoutTuesday.

Изнасилование в Кагарлыке: ООН обратилась к ГБР, прокуратуре и Раде

Стоит добавить, что протест против произвола полиции и расизма поддержали немало украинских звезд - Алина Паш, Руслан Багинский, Светлана Бевза и другие. В том числе и Леся Никитюк - напарница Ежова по танцевальному проекту на канале "1+1", опубликовала на инстаграм-странице черный квадрат с хэштегом #BlackoutTuesday в знак своей поддержки протестов в США.

 
 
 
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Пользователи такой жест восприняли по-разному: некоторые поблагодарили за позицию, а некоторые - осудили, что ведущая не обращает внимание на проблемы, которые происходят сейчас в Украине.

С подобным к Ежову заявлением 3 июня также выступила в сети реперка Alyona Alyona, которая попросила украинских блоггеров и звезд не молчать об актуальных событиях в Украине.

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Украина, США, Протесты, Знаменитости, Кагарлык, Максим Ежов.
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