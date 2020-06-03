"Меня ужасает беззаконие": Максим Ежов упрекнул украинских звезд в замалчивании о жестокости в Украине

Новости шоу бизнеса:Украинский хореограф высказался относительно произвола полиции в Украине в противовес протестам в США.

Участник "Танцев со звездами 2" Максим Ежов, который танцевал в паре с известной телеведущей Лесей Никитюк, не сдержал эмоций в издании Viva! и прокомментировал протесты в США, которые сейчас на первых полосах всех газет мира.

Мужчина возмущен тем, что происходит за океаном, но ему неприятно видеть, что украинские звезды не видит проблем, которые происходят в Украине. Зато они поддерживают протест в социальных сетях под названием #BlackLivesMatter.

"Естественно, я возмущен тем, что произошло в Америке. Меня также ужасает беззаконие, которое происходит в Украине. При этом публичные люди молчат! Я не хочу быть молчаливым соучастником! Ведь нет ничего дороже и ценнее человеческой жизни, независимо от цвета кожи, национальности, вероисповедания, ориентации и даже политических взглядов", - отметил Максим Ежов.

View this post on Instagram A post shared by Ezhov Maksim (@ezhov_maksim_) on Jun 3, 2020 at 7:55am PDT

Вероятно, хореографа возмутила ситуация с изнасилованием женщины в Кагарлыке. В сети мужчина также поддержал всемирную акцию #BlackoutTuesday.

Стоит добавить, что протест против произвола полиции и расизма поддержали немало украинских звезд - Алина Паш, Руслан Багинский, Светлана Бевза и другие. В том числе и Леся Никитюк - напарница Ежова по танцевальному проекту на канале "1+1", опубликовала на инстаграм-странице черный квадрат с хэштегом #BlackoutTuesday в знак своей поддержки протестов в США.

View this post on Instagram A post shared by Леся Никитюк (@lesia_nikituk) on Jun 2, 2020 at 6:00am PDT

Пользователи такой жест восприняли по-разному: некоторые поблагодарили за позицию, а некоторые - осудили, что ведущая не обращает внимание на проблемы, которые происходят сейчас в Украине.

С подобным к Ежову заявлением 3 июня также выступила в сети реперка Alyona Alyona, которая попросила украинских блоггеров и звезд не молчать об актуальных событиях в Украине.