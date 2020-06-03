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"От Ночной Жрицы до Королевы Ночи за 21 день": Оля Полякова запускает фитнес-марафон (Видео)

"От Ночной Жрицы до Королевы Ночи за 21 день": Оля Полякова запускает фитнес-марафон (Видео)
21:20 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская певица Оля Полякова запускает свой собственный фитнес-марафон онлайн.

Украинская певица Оля Полякова запускает фитнес-марафон "От Ночной Жрицы до Королевы Ночи за 21 день".

Певица подарит своим поклонникам уникальную возможность персональных фитнес-тренировок в домашних условиях, которые позволят заниматься вместе со звездой по индивидуальной программе, составленной профессиональными тренерами.

"Я знаю, как всех утомил карантин. Мы все сидели дома, испытывали стресс, и как следствие, конечно же, набирали вес. В благодарность за то, что все это время вы оставались со мной: смотрели эфиры, передачи, тренировались, готовили - я запускаю свой личный онлайн-марафон, который будет длиться три недели. В рамках этого марафона мы будем тренироваться, худеть, правильно питаться и вместе со мной будет участвовать моя няня Люда", - комментирует Оля Полякова.

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В программу звездного фитнес-марафона будут входить функциональные тренировки на все группы мышц, домашние задания от Оли Поляковой, а также тщательно подобранный план сбалансированного питания на все 3 недели, состоящий исключительно из полезных продуктов, разработанный профессиональными диетологами и нутрициологами. И, конечно же, 21 день мотивации и поддержки от любимой артистки!

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Фитнес, Марафон, Онлайн, Оля Полякова.
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