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Двойня? Alyosha заинтриговала фанатов в Instagram

Двойня? Alyosha заинтриговала фанатов в Instagram
12:59 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Новый пост артистки в соц. сети спровоцировал слухи о том, что у нее появится двойня.

Украинская певица Alyosha и фронтмен группы "Антитела" готовятся стать родителями в третий раз. На днях пара призналась, что у них родится дочь. Однако свежий пост артистки спровоцировал слухи о том, что у звездных супругов появится не одна девочка, а две.

Певица разместила в Instagram фотографию, на которой демонстрирует внушительных размеров животик. Но поводом для разговоров стал не снимок, а его загадочная подпись.

"Сколько девочек на этом фото?" - поинтересовалась звезда.

 
 
 
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Скільки дівчат на цьому фото? 

Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger)

В комментариях поднялась буря обсуждений, многие расценили это как признание о том, что Alyosha беременна двойней.

"Ну не зря такой вопрос задала, наверное они ждут двойню", "Судя по вопросу, то три", "Будет двойня, а вообще вас трое", "Будут девочки близняшки", "Неужели двойня", "Три", "А может двойня и их трое на фото", "Так может там три?", "Неужели 3", "Думаю три", "3 девочки", - пишут озадаченные поклонники.

Alyosha выпустила ремикс своего сингла "Планети": аудио

Сама певица эти разговоры не комментирует. Ранее артистка признавалась, что Тарас очень хотел сразу двух малышей, но заверила, что носит под сердцем одного ребенка.

"Тарас очень хотел двойню. Но нет, у нас ребенок один будет, слава Богу", - сказала Alyosha.

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Беременность, Слухи, Певица, Alyosha.
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