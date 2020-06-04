"Игнорирую прописные стандарты": Оля Цибульская поделилась методами воспитания сына

Новости шоу бизнеса:Оля Цибульская оказалась ярой противницей строгого воспитания.

5 летний сын Оли Цибульской Нестор не чувствует недостатка в родительской любви: певица призналась, что позволяет ему многое из того, что другие родители называют баловством.

"Я игнорирую прописные стандарты родительства, - написала она в Instagram. - Помню модные книжки, где писали: не нужно часто брать ребенка на руки, потому что ребенок привыкнет и это зло. Зло - тот психолог, который такое написал. Не представляю, как можно испортить человека объятиями".

34-летняя Цибульская рассказала, что до сих пор обожает приходить к родителям и лежать у них на коленях, чтобы те ее гладили. "Это такой заряд любви и силы", - поделилась она.

Вместе с мужем, которого исполнительница хита "Киця" скрывает от публики, они стараются дарить Нестору палитру эмоций. Не проблема, если для этого ребенку потребуется разрисовать фломастерами стены или даже лица родителей.

"У нас дома можно рисовать на стенах, у бабушки с дедушкой можно делать в ванной фонтан, можно есть на диване и рисовать фломастерами на лице. Кому-угодно из родных. От беззаботного детства сына счастливы мы все", - рассказала Цибульская.

Поклонники певицы поддержали ее метод воспитания. "Вы умная и заботливая мама. Я очень жалею о том, что много чего запрещала детям делать", - пишут в комментариях. - "Вы молодцы! Такие милые".