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"Игнорирую прописные стандарты": Оля Цибульская поделилась методами воспитания сына

"Игнорирую прописные стандарты": Оля Цибульская поделилась методами воспитания сына
11:48 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Оля Цибульская оказалась ярой противницей строгого воспитания.

5 летний сын Оли Цибульской Нестор не чувствует недостатка в родительской любви: певица призналась, что позволяет ему многое из того, что другие родители называют баловством.

"Я игнорирую прописные стандарты родительства, - написала она в Instagram. - Помню модные книжки, где писали: не нужно часто брать ребенка на руки, потому что ребенок привыкнет и это зло. Зло - тот психолог, который такое написал. Не представляю, как можно испортить человека объятиями".

34-летняя Цибульская рассказала, что до сих пор обожает приходить к родителям и лежать у них на коленях, чтобы те ее гладили. "Это такой заряд любви и силы", - поделилась она.

 
 
 
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А як тебе лагідно називають батьки ⠀ Я ігнорую прописані стандарти про батьківство.⠀ ⠀ Пам’ятаю модні книжки, де писали: не треба часто брати немовля на руки, бо дитина звикне і це зло. Зло - той психолог який таке написав Не уявляю як можна зіпсувати людину обіймами⠀ ⠀ Я досі обожнюю приїхати до батьків і лежати на колінах, щоб мене гладили. Це такий заряд любові і сили ⠀ Для щастя не треба симуляція ідеальних обставин. Доки ти відчуваєш - ти живий. І ми з чоловіком стараємось давати сину палітру емоцій⠀ ⠀ В нас вдома можна малювати стіни, в бабусі з дідусем можна робити у ванній фонтан, можна їсти на дивані і малювати фломастером обличчя. Будь-кому з рідних. Від синового безтурботного дитинства щасливі ми всі⠀ ⠀ #мама #син #parenthood #діти #виховання #батьківство #воспитание

Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)

Вместе с мужем, которого исполнительница хита "Киця" скрывает от публики, они стараются дарить Нестору палитру эмоций. Не проблема, если для этого ребенку потребуется разрисовать фломастерами стены или даже лица родителей.

"У нас дома можно рисовать на стенах, у бабушки с дедушкой можно делать в ванной фонтан, можно есть на диване и рисовать фломастерами на лице. Кому-угодно из родных. От беззаботного детства сына счастливы мы все", - рассказала Цибульская.

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Поклонники певицы поддержали ее метод воспитания. "Вы умная и заботливая мама. Я очень жалею о том, что много чего запрещала детям делать", - пишут в комментариях. - "Вы молодцы! Такие милые".

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Воспитание, Певица, Оля Цибульская.
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