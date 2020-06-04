СМИ: Принц Уильям призывает брата вернуться в Лондон

Новости шоу бизнеса:Герцог Кембриджский настойчиво рекомендует Гарри с семьей вернуться в Лондон.

Герцоги Сассекские уже несколько месяцев живут в Лос-Анджелесе, где за их безопасностью следят частные охранники. Однако волна протестов в США и преследования журналистскими дронами беспокоят их королевских родственников.

По данным инсайдеров US Weekly, братья возобновили общение, когда стали жить на расстоянии тысяч километров. Чуть ли не каждый день принц Уильям звонит Гарри и узнает, насколько герцог Сассекский скучает по Великобритании, своим родственниками друзьям. Неутешительная ситуация и с работой, ведь из-за пандемии Гарри не получает доходов, и безопасностью.

Уильям не на шутку обеспокоен и советует брату вернуться в Британию, или выбрать город в США, который более безопасныйдля проживания.

"Переезд в чужую страну никогда не бывает легким. Гарри не ожидал, что столкнется с таким количеством проблем. Уильям и Гарри часто общаются на эту тему. Уильям настойчиво советует им вернуться в Лондон или переехать с семьей в более безопасное место", – рассказал инсайдер.

Кроме этого, из источников известно, что Гарри поддерживает связь со своей влиятельной бабушкой. Королева Елизавета II следит за всеми событиями и уже заявила, что даже после отказа герцогами Сассекскими от королевских обязанностей готова им помочь.

Инсайдеры рассказали, что принц Гарри по-другому представлял самостоятельную жизнь в США. Он не ожидал, что американские таблоиды в стремлении сделать новые фото будут нарушать его покой. Сейчас Гарри и Меган обсуждают возможность переезда и продажи имения, стоимостью 18 миллионов долларов.

Что примирило Уильяма и Гарри

Еще перед свадьбой с Меган Маркл принц Гарри получил совет от брата, который его возмутил. Уильям советовал не спешить с церемонией и убедиться, что американка примет королевские правила. Однако Гарри и слушать не стал установок старшего брата и 19 мая 2018 года пошел к алтарю.

С тех пор отношения наследников престола ухудшились. Многочисленные скандалы вокруг герцогов Сассекских и отказ от королевских обязанностей окончательно навредилобщению двух супружеских пар. Уильям и Кейт не одобряли решение родственников и считали его эгоистичным.

Однако болезнь принца Чарльза сплотила братьев. У сына Елизаветы II обнаружили коронавирус, который мог иметь летальный исход. Поэтому Уильям и Гарри дистанционно поддерживали отца и обсуждали это в многочисленных телефонных разговорах.