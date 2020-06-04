Скачать
Четверг, 04.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ткаченко стал новым министром культуры и информполитики Украины
Ткаченко стал новым министром культуры и информполитики Украины
Кулеба: Мы не уступим в вопросе границы
Кулеба: Мы не уступим в вопросе границы
Команда Альвареса опровергла бой с украинцем
Команда Альвареса опровергла бой с украинцем
День Василиска: приметы и обряды на 4 июня
День Василиска: приметы и обряды на 4 июня

СМИ: Принц Уильям призывает брата вернуться в Лондон

СМИ: Принц Уильям призывает брата вернуться в Лондон
12:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Герцог Кембриджский настойчиво рекомендует Гарри с семьей вернуться в Лондон.

Герцоги Сассекские уже несколько месяцев живут в Лос-Анджелесе, где за их безопасностью следят частные охранники. Однако волна протестов в США и преследования журналистскими дронами беспокоят их королевских родственников. 

По данным инсайдеров US Weekly, братья возобновили общение, когда стали жить на расстоянии тысяч километров. Чуть ли не каждый день принц Уильям звонит Гарри и узнает, насколько герцог Сассекский скучает по Великобритании, своим родственниками друзьям. Неутешительная ситуация и с работой, ведь из-за пандемии Гарри не получает доходов, и безопасностью.

Уильям не на шутку обеспокоен и советует брату вернуться в Британию, или выбрать город в США, который более безопасныйдля проживания.

"Переезд в чужую страну никогда не бывает легким. Гарри не ожидал, что столкнется с таким количеством проблем. Уильям и Гарри часто общаются на эту тему. Уильям настойчиво советует им вернуться в Лондон или переехать с семьей в более безопасное место", – рассказал инсайдер.

За немалые деньги: Меган Маркл и принц Гарри наняли охрану
За немалые деньги: Меган Маркл и принц Гарри наняли охрануЧитать полностью

Кроме этого, из источников известно, что Гарри поддерживает связь со своей влиятельной бабушкой. Королева Елизавета II следит за всеми событиями и уже заявила, что даже после отказа герцогами Сассекскими от королевских обязанностей готова им помочь.

Инсайдеры рассказали, что принц Гарри по-другому представлял самостоятельную жизнь в США. Он не ожидал, что американские таблоиды в стремлении сделать новые фото будут нарушать его покой. Сейчас Гарри и Меган обсуждают возможность переезда и продажи имения, стоимостью 18 миллионов долларов.

Что примирило Уильяма и Гарри

Еще перед свадьбой с Меган Маркл принц Гарри получил совет от брата, который его возмутил. Уильям советовал не спешить с церемонией и убедиться, что американка примет королевские правила. Однако Гарри и слушать не стал установок старшего брата и 19 мая 2018 года пошел к алтарю.

Расстояние пакостям не помеха: Меган Маркл может быть причастна к скандальной статье о Кейт Миддлтон

С тех пор отношения наследников престола ухудшились. Многочисленные скандалы вокруг герцогов Сассекских и отказ от королевских обязанностей окончательно навредилобщению двух супружеских пар. Уильям и Кейт не одобряли решение родственников и считали его эгоистичным.

Однако болезнь принца Чарльза сплотила братьев. У сына Елизаветы II обнаружили коронавирус, который мог иметь летальный исход. Поэтому Уильям и Гарри дистанционно поддерживали отца и обсуждали это в многочисленных телефонных разговорах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Принц Уильям, Принц Гарри, Королевская семья, Герцог Кембриджский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Каков Ваш главный страх: пройдите тест и узнайте
02 Продюсеры "Гладиатора" с Расселом Кроу заявили о создании сиквела спустя 25 лет
03 В МИД рассказали, на какие компромиссы готова Украина ради деоккупации Крыма и Донбасса
04 Порезали колеса и выстрелили в стекло: на Харьковщине задержали мужчин, угрожавших полицейским
05 Комитет Рады одобрил: закон об "игорке" готов ко второму чтению
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Регионы с наибольшим суточным приростом случаев СOVID-19
Регионы с наибольшим суточным приростом случаев СOVID-19
Дожди и тепло: какой будет погода 4 июня
Дожди и тепло: какой будет погода 4 июня
Автофиксация в действии: третий день подряд число нарушений снижается
Автофиксация в действии: третий день подряд число нарушений снижается
Ну и что, что не будет: оглашена программа Каннского кинофестиваля
Ну и что, что не будет: оглашена программа Каннского кинофестиваля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь