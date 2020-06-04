Победительница "Холостяка" продолжает носить "победное" кольцо: почему

Новости шоу бизнеса:Десятый сезон "Холостяка" закончился еще неделю назад, но фанаты продолжают обсуждать его неожиданный финал, и в особенности пост-шоу.

Несмотря на скандальный финал, поклонники шоу продолжают следить за жизнью Даши и Макса. Правда теперь они перекочевали в Instagram.

На последних снимках победительницы "Холостяка" внимательные пользователи заметили интересную деталь - кольцо с бриллиантом, которое Макс подарил гимнастке в финале реалити.

Фолловеры Даши стали забрасывать ее вопросами, в надежде на то, что пара помирилась. "Вы с Максом?", "Колечко", "Вы вместе?", "Кольцо Даша не снимает, значит не все так глобально, я думаю будут они вместе", "А колечко просто так не носят", "Извиняюсь за нескромный вопрос: а кольцо просто носишь? Как награду за победу?" - интересуются фаны.

Девушка не стала долго интриговать и дала объяснение: "Кольцо просто не хочу снимать, оно мне очень нравится".