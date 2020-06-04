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"Думаю мы найдем компромисс": Илона Гвоздева призналась, как хочет назвать малыша

"Думаю мы найдем компромисс": Илона Гвоздева призналась, как хочет назвать малыша
16:26 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Знаменитость рассекретила, какое имя они с мужем придумали для ребенка.

Илона Гвоздева находится на пятом месяце беременности. Заметно, что танцовщица очень счастлива и делится со своими поклонниками новостями о своем самочувствии. Победительница проекта "Танцы со звездами 2018" отмечает, что они с мужем еще не знают пола своего ребенка, но варианты для мальчика и девочки они уже придумали.

Известно, что о беременности супруги узнали тогда, когда вернулись с отдыха в Доминикане, поэтому имена придумали соответствующие. Мы с мужем обсуждали, как назовем ребенка.

Поскольку эта прекрасная ситуация произошла в Доминикане, то решили, что если родится мальчик, то назовем – Доминик, если девочка – Доминика. Еще мужу нравится имя Гайана, мне оно не сильно импонирует. Думаю, что мы найдем компромисс, – рассказала хореографиня.

Илона Гвоздева второй раз беременна (Фото)

Супруги уже воспитывают дочь Валерию, которой скоро исполнится 5 лет, впрочем мечтают о появлении мальчика в семье. По словам Илоны, для них самое важное, чтобы ребенок был счастливым и здоровым. 

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Беременность, Танцовщица, Илона Гвоздева.
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