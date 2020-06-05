Убийство Джорджа Флойда: Дуэйн Джонсон записал видеообащение к "лидеру США"

Новости шоу бизнеса:Дуэйн Джонсон потребовал нового лидера для США.

Известный американский актер и рестлер Дуэйн Джонсон записал видеообащение к "лидеру США", в котором порассуждал о происходящем в стране и о том, что должен в такой ситуации сделать "настоящий глава государства". Ролик был опубликован на его странице в социальной сети Twitter.

"Где же тот сострадательный лидер, который подойдет к нашей стране, стоящей на коленях, протянет руку и скажет: "Встань. Встань рядом со мной, потому что я поддержу тебя. Я слышу тебя, я слушаю тебя. И даю тебе слово, что я буду делать все, что в моих силах, до самой смерти, до последнего вздоха, чтобы добиться необходимых изменений, чтобы наконец установить равенство, потому что жизни чернокожих имеют значение". Где же ты?", - вопрошал Джонсон.

"Конечно, все жизни имеют значение, но именно в этот момент прямо сейчас, в этот определяющий, поворотный, взрывной момент, когда наша страна стоит на коленях...мы должны произнести слова: "Жизни чернокожих имеют значение", - добавил он.

В ролике продолжительностью в восемь минут актер ни разу не назвал по имени того, кому были адресованы его слова, но, совершенно очевидно, что речь шла о президенте США. Напомним, что акции протеста в стране начались после убийства чернокожего жителя Миннеаполиса.