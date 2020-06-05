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The Last of Us Part II: певица Лотте Кестнер обвинила Naughty Dog в плагиате

The Last of Us Part II: певица Лотте Кестнер обвинила Naughty Dog в плагиате
06:12 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса:Кестнер обращает внимание на отрезок её кавера на 3:30 минуте - по её мнению, разработчики перенесли его в свой ролик без каких-либо изменений.

Певица Лотте Кестнер обвинила авторов The Last of Us Part II в плагиате её кавера на песню True Faith

3 июня Sony опубликовала полную версию рекламного CG-ролика по The Last of Us Part II — в нём звучит песня "True Faith" группы New Order в исполнении актрисы Эшли Джонсон.

Вскоре после выхода трейлера певица Лотте Кестнер заявила, что Naughty Dog скопировала мотив её кавера на эту песню, вышедшего десять лет назад.

"Вы в курсе, что кавер "True Faith" в вашем трейлере The Last of Us 2 — копия моего кавера, вышедшего 10 лет назад? Я написала оригинальные отрезки и они скопированы в точности, как у меня. Моё сердце разбито", - написала она в Твиттер.

Некоторые пользователи твиттера упрекнули певицу в том, что она пытается претендовать на песню, которая ей даже не принадлежит. Другие же поддержали её, подчеркнув, что мотивы песен и вправду совпадают.

Сами разработчики пока никак не прокомментировали ситуацию, однако трейлер на канале PlayStation на YouTube какое-то время был недоступен — теперь его снова вернули.

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Все по теме:

Sony, Игры, The Last Of Us, Naughty Dog, Лотте Кестнер.
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