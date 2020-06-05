Злата Огневич впервые показала свое сексуальное белье (Фото)

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская певица впервые согласилась сняться в откровенной фотосессии.

Соблазнительные кадры появились на инстаграм-странице Златы Огневич. Артистка игриво позировала перед камерой в бюстгальтерах и трусах с завышенной талией. Игривый образ звезда дополняла босоножками на каблуках и юбкой.

Уже в заметке Злата Огневич призналась, что никогда не могла поверить, что когда-то появится в такой откровенной фотосессии. Артистка сексуально позировала на столе, выбирая горячие позы.

"Если бы мне еще несколько лет назад сказали, что я снимусь в таком откровенном фотосете, я бы рассмеялась этому человеку в лицо. Я проделала огромную внутреннюю работу, чтобы полюбить себя, свою суть", - рассказала Злата.

View this post on Instagram A post shared by ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich) on Jun 3, 2020 at 12:51pm PDT

Артистка вспомнила историю, когда при разрыве отношений ее бывший парень засыпал красавицу критикой. Бойфренд заявил, что голос Златы Огневич не сможет никому понравиться, а ее фигура далеко не привлекательна. Это на долгие годы посеяло комплексы у певицы, которая только теперь решилась не только рассказать личную историю, но и призвала всех девушек принять себя такими, как есть.

"Я так же, как и все: боюсь провалов, ранних морщин и лишнего веса, хочу встретить свою половинку и быть счастливой, плачу по ночам в подушку и редко звоню маме... Но я хочу стать лучше, сильнее, мудрее, а ваша любовь мне в этом помогает! Пусть как можно больше будет счастливых девушек, уверенных в себе, которые любят каждую клеточку своего тела", - добавила она.