Опередила Николь Кидман: Марго Робби признали самой трудолюбивой актрисой в Голливуде

Согласно исследованию PartyCasino, 29-летняя Марго Робби снялась в 15 полнометражных фильмах, имела эпизодическую роль в двух фильмах, снялась в короткометражной ленте и над одной картиной работала в качестве продюсера.
Самыми яркими ролями Марго стали роли в фильмах "Однажды в… Голливуде", "Две королевы", "Тоня против всех" и "Скандал".
Также актриса снялась в лентах "Отряд самоубийц", "Хищные птицы", "Тарзан. Легенда", "Павильон смеха", "Прощай, Кристофер Робин" и других. Вдобавок она появилась в качестве самой себя в биографической комедии 2016 года "Игра на понижение".
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Марго заняла пятое место в общем списке самых трудолюбивых актеров среди мужчин и женщин. Ее обошли Николас Кейдж, Сэмюэл Л. Джексон, Брэд Питт и Уилл Феррелл. В исследовании отмечается, что это большое достижение для 29-летней актрисы, которая обрела мировую известность лишь в 2013 году - после съемок в "Волке с Уолл-стрит". Также в топовую десятку вошли Идрис Эльба, Лиам Нисон, Джонни Депп, Сэм Рокуэлл и Николь Кидман.
Еще одной австралийской звездой, отмеченной среди самых трудолюбивых актеров, стал Крис Хемсворт, который за последние пять лет снялся в 15 фильмах.