Опередила Николь Кидман: Марго Робби признали самой трудолюбивой актрисой в Голливуде

Новости шоу бизнеса:29-летняя австралийская актриса стала звездой 19 фильмов за последние пять лет.

Согласно исследованию PartyCasino, 29-летняя Марго Робби снялась в 15 полнометражных фильмах, имела эпизодическую роль в двух фильмах, снялась в короткометражной ленте и над одной картиной работала в качестве продюсера.

Самыми яркими ролями Марго стали роли в фильмах "Однажды в… Голливуде", "Две королевы", "Тоня против всех" и "Скандал".

Также актриса снялась в лентах "Отряд самоубийц", "Хищные птицы", "Тарзан. Легенда", "Павильон смеха", "Прощай, Кристофер Робин" и других. Вдобавок она появилась в качестве самой себя в биографической комедии 2016 года "Игра на понижение".

View this post on Instagram A post shared by @margotrobbie on Jan 30, 2020 at 3:06am PST

Марго заняла пятое место в общем списке самых трудолюбивых актеров среди мужчин и женщин. Ее обошли Николас Кейдж, Сэмюэл Л. Джексон, Брэд Питт и Уилл Феррелл. В исследовании отмечается, что это большое достижение для 29-летней актрисы, которая обрела мировую известность лишь в 2013 году - после съемок в "Волке с Уолл-стрит". Также в топовую десятку вошли Идрис Эльба, Лиам Нисон, Джонни Депп, Сэм Рокуэлл и Николь Кидман.

Еще одной австралийской звездой, отмеченной среди самых трудолюбивых актеров, стал Крис Хемсворт, который за последние пять лет снялся в 15 фильмах.