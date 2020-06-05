СМИ: еще одна дочь Анджелины Джоли хочет сменить пол

Новости шоу бизнеса:Еще один ребенок известной актрисы хочет приобрести черты противоположного пола.

Голливудская киноактриса и известная звездная мама Анджелина Джоли имеет шестеро детей, и одна из них уже на пути к смене пола по собственному желанию.

Одна из младших детей Анджелины Джоли и Брэда Питта – дочь Шайло – с раннего детства одевала мальчиковые образы и просила своих родных называть ее Джоном. Девочка даже начала принимать гормональные препараты, чтобы подготовить организм к смене пола, сообщают в Grazia.

Но пока одна девочка из семьи Джоли решилась на кардинальные изменения в своей жизни, другой ребенок также взял пример с нее. Кто это – кто-то из сыновей или дочерей – неизвестно, но поклонники в сети предполагают, что это может быть дочь Вивьен, поскольку она очень часто примеряет на себе мальчиковые образы.

Анджелина Джоли с дочерью Вивьен была замечена папарацци во время шопинга в Лос-Анджелесе Анджелина Джоли с дочерь https://t.co/vUoPnKvoLp pic.twitter.com/HRV4Mqnsnu — FactoidBreaker (@Factoid_Breaker) July 17, 2017

Стоит напомнить, что после развода Анджелины Джоли и Брэда Питта пара продолжает воспитывать шестерых детей: Нокс, Вивьен и Шайло – биологические дети пары, а Мэддокс, Захара и Пэкс – усыновленные и удочеренные.