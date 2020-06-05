Скачать
Пятница, 05.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кулеба рассказал об открытии границ ЕС для украинцев
Кулеба рассказал об открытии границ ЕС для украинцев
Владимир Зеленский отменил действие ряда указов бывших президентов
Владимир Зеленский отменил действие ряда указов бывших президентов
Чисора не против провести бой с Усиком в "Мекке бокса"
Чисора не против провести бой с Усиком в "Мекке бокса"
СМИ: еще одна дочь Анджелины Джоли хочет сменить пол
СМИ: еще одна дочь Анджелины Джоли хочет сменить пол

СМИ: еще одна дочь Анджелины Джоли хочет сменить пол

СМИ: еще одна дочь Анджелины Джоли хочет сменить пол
15:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Еще один ребенок известной актрисы хочет приобрести черты противоположного пола.

Голливудская киноактриса и известная звездная мама Анджелина Джоли имеет шестеро детей, и одна из них уже на пути к смене пола по собственному желанию. 

Одна из младших детей Анджелины Джоли и Брэда Питта – дочь Шайло – с раннего детства одевала мальчиковые образы и просила своих родных называть ее Джоном. Девочка даже начала принимать гормональные препараты, чтобы подготовить организм к смене пола, сообщают в Grazia.

Но пока одна девочка из семьи Джоли решилась на кардинальные изменения в своей жизни, другой ребенок также взял пример с нее. Кто это – кто-то из сыновей или дочерей – неизвестно, но поклонники в сети предполагают, что это может быть дочь Вивьен, поскольку она очень часто примеряет на себе мальчиковые образы.

СМИ: Анджелина Джоли и Бред Питт помирились ради старшей дочери

Стоит напомнить, что после развода Анджелины Джоли и Брэда Питта пара продолжает воспитывать шестерых детей: Нокс, Вивьен и Шайло – биологические дети пары, а Мэддокс, Захара и Пэкс – усыновленные и удочеренные.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Анджелина Джоли, Ребенок, Актриса, Смена пола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Избил, облил бензином и поджег: на Полтавщине мужчина зверски убил бывшую жену в магазине
02 Троица 2020: что можно и нельзя делать в этот день
03 "С парламента сразу на работу": Стефанишина провела первое совещание
04 Данилов: РФ - это искусственное образование
05 Посол: Украина и Турция договариваются о возобновлении регулярных авиарейсов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Правительство увеличило зарплаты мэру Киева, главам областных и районных советов
Правительство увеличило зарплаты мэру Киева, главам областных и районных советов
Арахамия: От &quot;Слуги народа&quot; в мэры Киева могут выдвинуть женщину
Арахамия: От "СН" в мэры Киева могут выдвинуть женщину
COVID-19 пандемия: в Беларуси - уже почти 47 тысяч случаев заражения
COVID-19 пандемия: в Беларуси - уже почти 47 тыс случаев заражения
Поддерживают Wi-Fi 6 Plus: Huawei презентовала новые роутеры
Поддерживают Wi-Fi 6 Plus: Huawei презентовала новые роутеры
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь