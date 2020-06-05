Человечность не различает цвет кожи: Константин Стогний рассказал историю о темнокожем мальчике

Новости шоу бизнеса:Ведущий поделился трогательной историей о дружбе своей дочери и афроамериканца.

Ведущий программы "Надзвичайні новини" Константин Стогний поделился трогательной историей дружбы своей дочери и маленького темнокожего мальчика. Таким образом, журналист провел параллели с проходящими в США протестами после убийства полицейским афроамериканца, и прямо намекнул на то, что человечность не различает цвет кожи.

Эта история произошла в Рио-да-Жанейро (Бразилия). Стогний вспоминает, что за время отдыха у океана к ним ежедневно наведывался мальчик из местных фавел, ровесник одной из дочерей телеведущего. Ребенок издали наблюдал, как играют дети, но не решался подойти. Он был очень робким, стеснялся предложению угоститься мороженым или печеньем. В один из дней к украинским туристам пришла и мама мальчика, попросив разрешения у отца, чтобы дети поиграли. Так и завязалась дружба.

"В выходной день появилась его мама. Робко прячась за ее спиной он приблизился к нашему лежаку. Остановившись метрах в пяти, мама спросила или мы не против того, чтобы Регор дал Кате свою доску для катания по волнам. Я заволновался, но утвердительно кивнул. Мальчишка сократил расстояние на пару шагов. Через час еще на пару. И к концу дня уже осмелел до того, что заговорил с Катей на португальском. А дальше понеслось: детский безудержный смех, совместный поход за мороженым и самые чистые лежаки на пляже, занятые Регором для нас еще с рассвета. И тем не менее, прежде чем приблизиться к детям, он складывал ладошки, как в молитве и спрашивал разрешение. По своему воспитанию и культуре, этот маленький обитатель трущоб, мог дать фору любому сверстнику из «просвещенной Европы"!", - пишет в своем Facebook Константин Стогний.

Стогний вспоминает, что глядя на детей думал о том, какие разные пути им уже приготовила судьба. А вместе с тем, какие они еще одинаковые и не испорченные жестокой жизнью и подлой политикой, и хотелось бы, чтобы люди научились дружить, как Катя и Регор. Продолжения этой истории не будет, заметил в комментариях журналист, потому как закончилась она грустно.

"Через два года, когда мы снимали сюжет о волнениях в фавеле Росинья, я узнал, что брата Регора застрелили в местной разборке", - рассказал Стогний.