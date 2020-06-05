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"Холостячка" набирает обороты: ведущий проекта поделился подробностями кастинга на шоу
Ведущий "Холостячки" поделился подробностями кастинга на шоу

"Холостячка" набирает обороты: ведущий проекта поделился подробностями кастинга на шоу

"Холостячка" набирает обороты: ведущий проекта поделился подробностями кастинга на шоу
18:10 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Анонс проекта вызвал огромный ажиотаж среди "желающих" заполучить сердце главной героини.

Телеканал СТБ анонсировал новое реалити "Холостячка" - первое шоу на украинском ТВ, где искать любовь на проекте будет женщина. Главной героиней первого сезона стала Ксения Мишина. 

Ведущий реалити Григорий Решетник рассказал, что после выхода пост-шоу "Холостяка", где и стало известно о новом проекте, ему посыпались личные сообщения и звонки от друзей.

"Не только из Украины, но и от тех, кто застрял в других странах. Писали, как попасть в проект, где заполнять анкету, можно ли по зуму проходить кастинг", - говорит Григорий.

 
 
 
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«Холостячка» Скоро на Стб #ксеніямішина #холостячка #ведучий #григорійрешетнік

Публикация от Григорій Решетнік • RG (@grisha_reshetnik)

Телеведущий добавил, что мужчины оказалась довольно смелыми и с радостью проявляют инициативу.

"И хочу подчеркнуть, что эти мужчины совершенно разных возрастов и профессий. Это огромный вызов и для команды, и для меня как ведущего", - отметил Решетник.

Григорий добавил, что сделает все, чтобы помочь парням раскрыться, а Ксении - разобрать в мужской психологии.

В Украине стартует новый проект - "Холостячка"

"Учитывая мой 10-летний опыт работы на "Холостяке" и личный опыт семейной жизни, я сумею найти правильные слова и помочь мужчинам раскрыться на все 100%. Также как и Ксении разобраться в мужской психологии и тайных характеристиках парней. Ведь мужчина не сразу может показать свои чувства, нужно больше времени, чтобы раскрыться. Хочу, чтобы наша Холостячка нашла свою любовь, обрела счастье, чтобы в стране не только холостяков становилось меньше, но и холостячек", - резюмировал ведущий.

Напомним, Ксении Мишиной 30 лет, она сама воспитывает 7-летнего сына Платона. Украинскому зрителю она известна по костюмированной драме "Кріпосна" и по проекту "Танці з зірками-2019", который в итоге она выиграла.

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Проект, Шоу, Телеведущий, Ведущий, Григорий Решетник, Холостячка, Ксения Мишина.
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