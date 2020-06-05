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"Новый дресс-код": Катя Осадчая поразила эпатажным образом в маске

"Новый дресс-код": Катя Осадчая поразила эпатажным образом в маске
20:37 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская телеведущая предстала в дерзком образе с защитной маской на лице.

Катя Осадчая знает, как выглядеть великолепно при любых обстоятельствах. Она не стесняется показывать естественную красоту и позировать перед камерами в эпатажных и оригинальных образах. На личной странице знаменитости в инстаграме в очередной раз появилось фото, которое привлекло внимание пользователей сети. 

Телеведущая позирует в довольно эпатажном образе на фоне картины. Она одета в наряд, который хорошо подчеркивает фигуру. Total black look Осадчей состоит из классических брюк с высокой посадкой и короткой блузки с объемными рукавами и квадратным вырезом. Такой аутфит Катя дополнила шляпой черного цвета, украшенной стразами.

Волосы звезда собрала в прическу сзади, а на лице у нее видим макияж с акцентом на глазах. Однако главной изюминкой образа стала черная защитная маска, которая сегодня является главным аксессуаром.

 
 
 
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Нові часи, новий дрес код

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

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"Новые времена, новый дресс-код", – коротко написала под фото телеведущая.

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Все по теме:

Маска, Стиль, Образ, Телеведущая, Ведущая, Катя Осадчая, Защитная маска.
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