"Новый дресс-код": Катя Осадчая поразила эпатажным образом в маске

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская телеведущая предстала в дерзком образе с защитной маской на лице.

Катя Осадчая знает, как выглядеть великолепно при любых обстоятельствах. Она не стесняется показывать естественную красоту и позировать перед камерами в эпатажных и оригинальных образах. На личной странице знаменитости в инстаграме в очередной раз появилось фото, которое привлекло внимание пользователей сети.

Телеведущая позирует в довольно эпатажном образе на фоне картины. Она одета в наряд, который хорошо подчеркивает фигуру. Total black look Осадчей состоит из классических брюк с высокой посадкой и короткой блузки с объемными рукавами и квадратным вырезом. Такой аутфит Катя дополнила шляпой черного цвета, украшенной стразами.

Волосы звезда собрала в прическу сзади, а на лице у нее видим макияж с акцентом на глазах. Однако главной изюминкой образа стала черная защитная маска, которая сегодня является главным аксессуаром.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Нові часи, новий дрес код Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) 3 Июн 2020 в 9:26 PDT

"Новые времена, новый дресс-код", – коротко написала под фото телеведущая.