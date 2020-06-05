Скачать
Пятница, 05.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Меры предосторожности: в ВОЗ напомнили, как правильно носить маски и какие лучше
Меры предосторожности: в ВОЗ напомнили, как правильно носить маски и какие лучше
Меморандум с МВФ: Минюст объяснил "причину секретности" обнародования
Меморандум с МВФ: Минюст объяснил "причину секретности" обнародования
UFC 250: результаты взвешивания (Видео)
UFC 250: результаты взвешивания (Видео)
Пройдите тест и узнайте, насколько хорошо Вы умеете общаться с людьми
Пройдите тест и узнайте, насколько хорошо Вы умеете общаться с людьми

Надя Дорофеева засветила пышную грудь

Надя Дорофеева засветила пышную грудь
22:13 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Популярная певица – любительница провокационных образов, которые демонстрируют ее фигуру.

Надя Дорофеева решила совместить любимый стритстайл с сексуальностью, эротично засветив грудь в расстегнутой олимпийке.

Пикантный кадр появился в инстаграм-профиле звезды. Надя Дорофеева позировала на оригинальном фоне с многочисленными надписями и изображениями, которые добавляли эпатажности ее внешнему виду.

Звезда позировала в яркой олимпийке персикового цвета с черными вставками, капюшоном от бренда Puma. Она накинула ее на черный бюстгальтер и расстегнула молнию, засветив свою пышную грудь, которая соблазнительно выглядела в одежде. Дорофеева накинула капюшон на голову. Часть лица звезда прикрыла распущенными волосами.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Дій @puma @pumasportstyle

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

"Финальные титры": группа "Время и Стекло" назвала новые даты прощального тура

Певица позировала с насыщенным макияжем с акцентом на глаза, выделив губы помадой нюдового цвета. На фото она показала не только свой роскошный бюст, но и многочисленные татуировки на руках, которые добавили кадру дерзости.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Стиль, Образ, Певица, Надя Дорофеева, Наряд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Троица 2020: что можно и нельзя делать в этот день
02 Избил, облил бензином и поджег: на Полтавщине мужчина зверски убил бывшую жену в магазине
03 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 июня
04 "С парламента сразу на работу": Стефанишина провела первое совещание
05 Данилов: РФ - это искусственное образование
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Президент ответил на петицию о домашнем насилии
Президент ответил на петицию о домашнем насилии
&quot;Дія&quot;: В приложении запустили первую в мире виртуальную бизнес-страну
"Дія": В приложении запустили первую в мире виртуальную бизнес-страну
Владимир Зеленский ответил на петицию о ратификации Стамбульской конвенции
Зеленский ответил на петицию о ратификации Стамбульской конвенции
&quot;Цель – продвигать Украину&quot;: В венской галерее появился украинский аудиогид
"Цель – продвигать Украину": В венской галерее появился украинский аудиогид
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь