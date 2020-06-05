Надя Дорофеева засветила пышную грудь

Новости шоу бизнеса:Популярная певица – любительница провокационных образов, которые демонстрируют ее фигуру.

Надя Дорофеева решила совместить любимый стритстайл с сексуальностью, эротично засветив грудь в расстегнутой олимпийке.

Пикантный кадр появился в инстаграм-профиле звезды. Надя Дорофеева позировала на оригинальном фоне с многочисленными надписями и изображениями, которые добавляли эпатажности ее внешнему виду.

Звезда позировала в яркой олимпийке персикового цвета с черными вставками, капюшоном от бренда Puma. Она накинула ее на черный бюстгальтер и расстегнула молнию, засветив свою пышную грудь, которая соблазнительно выглядела в одежде. Дорофеева накинула капюшон на голову. Часть лица звезда прикрыла распущенными волосами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Дій @puma @pumasportstyle Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 4 Июн 2020 в 12:05 PDT

Певица позировала с насыщенным макияжем с акцентом на глаза, выделив губы помадой нюдового цвета. На фото она показала не только свой роскошный бюст, но и многочисленные татуировки на руках, которые добавили кадру дерзости.