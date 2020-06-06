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Хотела "позаботиться о демократии": звезду фильмов для взрослых задержали в США

Хотела "позаботиться о демократии": звезду фильмов для взрослых задержали в США
02:08 Сегодня Телеграф kinonews Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса:Звезде фильмов для взрослых не дали "позаботиться о демократии" в США.

Австралийская звезда фильмов для взрослых Эли Нокс пожаловалась на то, что ей выступление перед пассажирами рейса Хьюстон - Сан-Франциско закончилось встречей с американской полицией.

Как утверждает издание NZ Herald, во время перелета артистка встала и произнесла речь в защиту демократии.

"Это не моя страна. Я австралийка. Но я заметила, что демократия в вашей стране находится под угрозой. Не будьте самодовольны. Решите на какой стороне вы хотите остаться в истории", - сказала она. После приземления она была задержана представителями авиакомпании и передана полиции, так как некоторые пассажиры "почувствовали угрозу" в ее публичном заявлении.

Напомним, что в США проходили массовые акции протеста после убийства офицерами полиции при задержании чернокожего жителя Миннеаполиса. В крупных городах манифестации часто перерастали в погромы и грабежи. Так, в Нью-Йорке были разграблены магазины дорогих марок в фешенебельных районах. Власти некоторых штатов и населенных пунктов были вынуждены ввести комендантский час и воспользоваться помощью национальной гвардии.

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Протестующих поддержали многие американские знаменитости, но мало кто из них осудил беспорядки и покушения на жизнь и собственность американцев.

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США, Протесты, Эли Нокс.
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