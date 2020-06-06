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Деми Роуз очаровала поклонников своей фигурой (Фото)

Деми Роуз очаровала поклонников своей фигурой (Фото)
08:03 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Британская модель похвасталась пышными обнаженными формами в обтягивающем платье.

Деми Роуз не прекращает хвастаться своей красотой. Она не стесняется появляться в откровенных образах и демонстрировать сексуальность и привлекательность. На днях на личной странице знаменитости в инстаграме появилась очередная серия жарких фото.

Деми Роуз находится на карантине, а потому устраивает эротические фотосессии дома. Неоднократно она делилась снимками, которые делала в своей квартире в Лондоне. Модель предстает перед камерой в различных аутфитах, однако каждый из них хорошо подчеркивает ее пышные и соблазнительные формы.

На последних снимках, которые звезда распространила в сети, она позирует в коротком обтягивающем платье черного цвета с откровенным декольте. Дополнила свой образ черной курткой с ярким принтом на спине. Такой look Роуз быстро взбудоражил сеть и за сутки набрал почти полмиллиона лайков.

 
 
 
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I had so many messages about this jacket the first time! I’m excited to let you know this goes live Friday! @capturethethroneclothing @crazycreampr #capturethethroneclothing

Публикация от Demi (@demirose)

Новое горячее фото: пышнотелая Деми Роуз в облегающем комбинезоне (Фото)

Длинные волосы Деми собрала в прическу сзади, оставив лишь несколько локонов, которые нежно падают на лицо. Ее уши, как обычно, украшали минималистичные серьги. Макияж также был привычный для модели – легкий с нюдовым блеском на губах.

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Модель, Знаменитость, Формы, Деми Роуз.
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