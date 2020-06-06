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"Всем вам жму руки и горжусь": Константин Стогний поздравил журналистов с праздником

"Всем вам жму руки и горжусь": Константин Стогний поздравил журналистов с праздником
12:09 Сегодня Телеграф Фото: facebook.com

Новости шоу бизнеса:Известный журналист и телеведущий Константин Стогний высказал свое мнение о сегодняшнем празднике.

Сегодня, 6 июня, журналисты Украины отмечают свой профессилональный праздник. Дата для празднования была выбрана не случайно. Именно 6 июня Национальный союз журналистов Украины был принят в состав Международной федерации журналистов.

Известный журналист и телеведущий Константин Стогний решил присоединится к поздравлениям "акул пера". На своей странице в Фейсбук, Константин опубликовал размышление-поздравление своим коллегам.

Известный ведущий обеспокоен проблемой украинской журналистики, и считает, что эти праздники просто формальность, "пыль в глаза". Ведь, кроме Дня журналиста существуют и другие профессиональные праздники - Международный день солидарности журналистов (8 сентября), Международный день спортивного журналиста (2 июля), День украиноязычной прессы (12 ноября, праздник не официальный), День работников радио, телевидения и связи Украины (16 ноября).

"Свободной журналистики - все меньше, зато праздников у журналистов все больше" - написал Константин.

К сожалению, профессия журналиста часто связана с риском, и с каждым годом в Украине быть журналистом все опаснее.

"А «Надзвычайники»!!! Что день и ночь общаются то с бандитами, то с правоохранителями, а то и с тем-и-другим одновременно! Порой, пресекая угрозы и попадая под раздачи. Получая облако слезоточивого газа в лицо, а то и пулю в глаз..." - пишет Стогний.

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Но, несмотря ни на что, украинская журналистика все же продолжает развиваться, выполняя одну из главных функций - выявление важных для общества тем, их раскрытие и формирование дискуссии, что способствует развитию этого же общества.

"Всем вам жму руки и горжусь, что имею честь с вами работать и еще поработаем. С Очередным Праздником, друзья!" - подытожил ведущий.

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Журналист, Ведущий, Константин Стогний, День журналиста.
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