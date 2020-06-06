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"Небольшая авария с бензопилой": Кейт Бланшетт получила травму головы

"Небольшая авария с бензопилой": Кейт Бланшетт получила травму головы
13:59 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Австралийская актриса Кейт Бланшетт рассказала, как получила травму головы.

Кейт Бланшетт дала интервью для подкаста бывшего премьер-министра Австралии Джулии Гиллард, которая во время локдауна берет интервью у выдающихся женщин-лидеров из разных областей деятельности. Своим опытом во время периода самоизоляции шокировала в интервью австралийская актриса Кейт Бланшетт, сообщает CNN.

"Вчера у меня произошла небольшая авария с бензопилой. Это звучит очень захватывающе, но на самом деле это не так. Если не считать небольшой царапины на голове, я в порядке", — призналась она.

Австралийская актриса, которая сейчас живет в Восточном Сассексе в Англии, не стала раскрывать подробности столь необычного несчастного случая. Ранее в одном из интервью 51-летняя актриса рассказывала, что просто обожает работу в саду, а ее мать была прекрасным садовником.

В этом же интервью актриса рассказала, что взяла перерыв в работе на год, чтобы больше времени уделять внимание старшему сыну Дэшилу, которому исполнилось 18 лет, но, по словам актрисы, он не хочет ее слушать.

"Осталась с 18-летним парнем, который не хочет иметь со мной ничего общего", — поделилась она с Джулией Гиллард.

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Во время пандемии и режима самоизоляции Кейт Бланшетт сидела дома с пятилетней дочерью Эдит, так что волей не волей, а она прочувствовала всю сложность работы воспитателя детского сада. В разговоре с бывшим премьер-министром она выразила предположение, что после пандемии коронавируса родители станут больше ценить труд воспитателей, учителей и педагогов.

"Я испытываю огромное уважение к профессии учителя. Надеюсь, что благодаря COVID-19 их заработная плата вырастет, а общество будет уважать их еще больше", — сказала она.

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Травма, Актриса, Интервью, Кейт Бланшетт.
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