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У талантливых родителей - талантливые дети: Alyosha показала, как поют ее сыновья

У талантливых родителей - талантливые дети: Alyosha показала, как поют ее сыновья
15:09 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Певица опубликовала в сети трогательное видео, на котором ее дети исполнили песню "Намалюй мені ніч" легендарного комозитора Мирослава Скорика.

Из-за пандемии коронавируса и третьей беременности Alyosha поставила свою музыкальную карьеру на паузу и посвящает себя детям. Ранее звезда показывала, как рисует и отдыхает на природе с сыновьями Макаром и Романом, однако среди семейных развлечений есть и пение. Артистка опубликовала видео в инстаграм-профиле, которым продемонстрировала вокальные способности своих малышей.

На видео ее сыновья по очереди исполнили отрывок песни "Намалюй мені ніч" легендарного украинского композитора Мирослава Скорика, который ушел из жизни 1 июня 2020 года. Его смерть стала настоящей потерей для отечественной музыкальной индустрии, а звезды публично выражали свою скорбь. Так, популярная Alyosha решила также отдать дань уважения музыковеду, приобщив к этому своих детей.

"Мы должны знать, чтить и гордиться нашими людьми и их невероятным творчеством. Мирослав Скорик – гениальный музыкант, который будет жить вечно в произведениях, которые любят и которыми восхищаются люди во всем мире! Спасибо за огромный вклад в Украинскую Душу", – написала Alyosha.

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Ее старший сын 7-летний сын Роман исполнил несколько строк песни самостоятельно, а вот младший Макар – на руках у звездной мамы вместе с ней.

Фолловеры не остались равнодушными к тому, что певица знакомит сыновей с культурным наследием украинцев. Пользователи сети также засыпали Alyosha комплиментами и отметили потрясающее сходство старшего Романа с мамочкой.

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Песня, Певица, Alyosha, Мирослав Скорик.
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