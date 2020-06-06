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Билли Айлиш рассказала, почему не смогла избавиться от комплексов: "Немного тупо"
Билли Айлиш рассказала о своих комплексах: "Немного тупо"

Билли Айлиш рассказала, почему не смогла избавиться от комплексов: "Немного тупо"

Билли Айлиш рассказала, почему не смогла избавиться от комплексов: "Немного тупо"
17:24 Сегодня Телеграф apostrophe.ua

Новости шоу бизнеса:18-летняя американская певица призналась, что всегда чувствовала себя нежеланной для парней.

Билли Айлиш неоднократно говорила о неприятии собственного тела: из-за большой груди ей с раннего подросткового возраста пришлось скрывать фигуру в мешковатой одежде. Даже будучи пятикратной обладательницей "Грэмми" певица не избавилась от комплексов, и этому немало поспособствовал неудачный опыт отношений с парнями.

"У меня все еще есть огромные проблемы с собственным телом, - рассказала Билли в интервью GQ. - Вот вам бомба: я никогда не чувствовала себя желанной. Мои бывшие парни не очень-то старались, чтобы я почувствовала себя желанной. Никто из них. И это повлияло на мою жизнь, ведь я чувствую, что никогда не была физически желанной для кого-то. Поэтому я одеваюсь так, как я одеваюсь. Не хочу, чтобы вы, ребята, судили об этом, о моих размерах".

Пока певица не думает о том, чтобы с кем-то встречаться, но признается, что раньше все ее мысли были заняты отношениями.

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"Я знаю, что в конце концов найду кого-нибудь, но сейчас не могу себе это представить. Я чувствую себя совершенно другим человеком, когда я с кем-то, - рассказала она. - Все, чего я когда-либо хотела, - это парень. Каждый раз, когда было дождливо или пасмурно, я хотела быть с каким-нибудь мальчиком. Это было мое. А сейчас я от этого бесконечно далека. Конечно, у меня разбито сердце. Люди сделали мне ужасное дерьмо. Сумасшедшее дерьмо, которое я пережила. Я никогда не чувствовала себя сильной в отношениях. Однажды так было, и, думаю, я воспользовалась добротой этого человека. Я не привыкла к этому. Прошли месяцы, и меня больше не привлекают люди. Я не знаю, что происходит... Это на самом деле немного тупо".

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Все по теме:

Фигура, Самооценка, Внешность, Комплексы, Билли Айлиш.
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