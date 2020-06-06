Пора заводить отдельный страничку: Леся Никитюк выложила забавное фото со своим любимцем

Новости шоу бизнеса:Леся Никитюк решила обменяться модными нарядами со своей собачкой Рафиком (Рафаэлем).

Украинская телеведущая Леся Никитюк карантин провела в родном Хмельницком. 31-летняя теледива на самоизоляции: усердно занималась спортом, проводила прямые эфиры со знаменитостями и делилась своими бьюти-процедурами.

Никитюк активный пользователь соцсетей, ее аккаунт насчитывает почти четыре миллиона подписчиков. Теледива часто делится новыми фото и роликами.

Так, некоторое время назад в своем Instagram Никитюк опубликовала забавную серию снимков. Главным героем фото стал ее домашний любимец - собака породы уэст-хайленд уайт терьер по кличке Рафик.

View this post on Instagram A post shared by Леся Никитюк (@lesia_nikituk) on Jun 5, 2020 at 5:18am PDT

На первом фото Леся Никитюк в длинном платье, на лице нюдовый макияж. Белоснежный Рафик примостился на руках у телезвезды, на шее у него завязан маленький платок в тон ее наряду.

На следующем снимке Леся и Рафик поменялись образами, ведущая надела белую кофту и тот самый платок на шею, а Рафик предстал в стильном платье.