Звезда "Мира Юрского периода"получила свой первый диплом в 39 лет (Фото)

Новости шоу бизнеса:39-летняя актриса поделилась со своей аудиторией долгожданным исполнением ее мечты - она окончила университет и получила высшее образование.

Брайс окончила Школу искусств Тиш Нью-Йоркского университета, о чем мечтала больше 20 лет. Ховард, чья фильмография как актрисы и режиссера включает в себя "Мир Юрского периода", "Черное зеркало" и "Мандалорца", рассказала, что вскоре после поступления она взяла академический отпуск и начала свою актерскую карьеру, растянув получение диплома на 21 год.

Брайс также напомнила, что в этом году из-за коронавируса у нее не было официальной церемонии выпуска.

"Это была моя давняя мечта - получить высшее образование. И хотя мы, выпускники Нью-Йоркского университета, не можем сегодня все вместе щеголять в великолепных пурпурных мантиях, я хочу сказать спасибо всем, кто поддерживал и поощрял нас на каждом шагу", - написала у себя в Instagram актриса.

View this post on Instagram A post shared by Bryce Dallas Howard (@brycedhoward) on May 21, 2020 at 3:37pm PDT

Брайс также поведала о своем опыте в выпускной газете: "Последние два десятилетия моя карьера развивалась, была полна страсти и любопытства. Я вышла за свою любовь со времен колледжа, у нас родились двое потрясающих детей. Были мировые события, когда мы чувствовали, что у нас уходит земля из-под ног (привет, 2008), и личные проблемы, которые приводили к кризису. Несмотря на все это, я продолжала учиться и получать образование и мне это не надоедало".

"В Нью-Йоркском университете я отложила занятия по обществознанию, но пошла на различные курсы социологии и психологии. Я изучала литературу и философию - тяжелый академический материал, но была готова к этому как никогда раньше. Меня нисколько не пугал тот факт, что я буду на десятки лет старше большинства выпускников. Это очень странная, но такая замечательная история", - подытожила Брайс.