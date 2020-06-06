"Общительный малыш": сын Меган Маркл и принца Гарри сказал первые слова

Новости шоу бизнеса:Маленький Арчи радует своих известных родителей и уже сказал первые слова.

Несмотря на то, что Меган и Гарри всячески избегают публичности и держат личную жизнь вне поля зрения прессы интерес общественности к ним не уменьшается.

Источники сообщили изданию Us Weekly эксклюзивные подробности о годовалом сыне супругов - Арчи. Инсайдеры утверждают, что малыш быстро растет и развивается.

Так, Арчи рос очень умным, рано научился самостоятельно сидеть и ползать. Он был спокойным мальчиком и легко шел на контакт с незнакомыми людьми. Однако сейчас малыш уже начал говорить, чем безумно порадовал своих знаменитых родителей. Первыми словами Арчи были "папа", "мама", "книга" и "собака".

View this post on Instagram A post shared by Save The Children UK (@savechildrenuk) on May 6, 2020 at 4:01am PDT

С возрастом существенно изменились и развлечения королевского отпрыска. Сейчас он обожает строить что-то из кубиков и даже охотно играет в прятки. Кроме того, источники рассказали, какие эмоции у мальчика вызывает его отец. Когда Арчи видит принца Гарри, он всегда в восторге и сразу просится на руки.

"Он очень общительный малыш. Он становится таким счастливым, когда вокруг него появляется много людей", - убеждают инсайдеры.