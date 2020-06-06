Звезды скандального сериала "Великая" снялись в нежной фотосессии (Фото)

Американская актриса 22-летняя Эль Фаннинг и 30-летний британский актер Николас Холт снялись в весенней фотосессии.
Недавно они сыграли супругов в скандальном сериале "Великая", фривольно рассказывающем историю отношений Екатерины II с ее супругом, сообщает Emmy Magazine.
Для глянцевой фотосессии экранная пара предстала в совершенно ином образе, сменив костюмы VIII века на более удобные современные наряды.
View this post on Instagram
Так, Эль примерила светло-бежевое платье без бретелей, обнажившее ее плечи. Звезда распустила длинные волосы и сделала нежный макияж в нюдовых оттенках.
Завершило образ золотое кольцо, которое Фаннинг надела на безымянный палец. Николас также примерил светлый наряд - свитер и брюки.
Местом съемки был выбран сад, напоминающий красивую лесную чащу. На некоторых снимках Эль позировала с цветком светло-розовой гвоздики в руках.