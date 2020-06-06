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Звезды скандального сериала "Великая" снялись в нежной фотосессии (Фото)
Эль Фаннинг и Николас Холт снялись в весенней фотосессии

Звезды скандального сериала "Великая" снялись в нежной фотосессии (Фото)

Звезды скандального сериала "Великая" снялись в нежной фотосессии (Фото)
22:30 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Улыбающиеся Эль Фаннинг и Николас Холт на фото кажутся гармоничной парой, напоминающей лесную фею и ее принца.

Американская актриса 22-летняя Эль Фаннинг и 30-летний британский актер Николас Холт снялись в весенней фотосессии.

Недавно они сыграли супругов в скандальном сериале "Великая", фривольно рассказывающем историю отношений Екатерины II с ее супругом, сообщает Emmy Magazine.

Для глянцевой фотосессии экранная пара предстала в совершенно ином образе, сменив костюмы VIII века на более удобные современные наряды.

 
 
 
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Так, Эль примерила светло-бежевое платье без бретелей, обнажившее ее плечи. Звезда распустила длинные волосы и сделала нежный макияж в нюдовых оттенках.

Завершило образ золотое кольцо, которое Фаннинг надела на безымянный палец. Николас также примерил светлый наряд - свитер и брюки.

С Эль Фаннинг и Николасом Холтом: вышел первый трейлер сериала "Великая" (Видео)

Местом съемки был выбран сад, напоминающий красивую лесную чащу. На некоторых снимках Эль позировала с цветком светло-розовой гвоздики в руках.

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Фотосессия, Николас Холт, Великая, Эль Фаннинг, Emmy Magazine.
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