Звезды скандального сериала "Великая" снялись в нежной фотосессии (Фото)

Новости шоу бизнеса:Улыбающиеся Эль Фаннинг и Николас Холт на фото кажутся гармоничной парой, напоминающей лесную фею и ее принца.

Американская актриса 22-летняя Эль Фаннинг и 30-летний британский актер Николас Холт снялись в весенней фотосессии.

Недавно они сыграли супругов в скандальном сериале "Великая", фривольно рассказывающем историю отношений Екатерины II с ее супругом, сообщает Emmy Magazine.

Для глянцевой фотосессии экранная пара предстала в совершенно ином образе, сменив костюмы VIII века на более удобные современные наряды.

View this post on Instagram A post shared by Здесь есть кино (@zdesestkino) on Jun 4, 2020 at 11:20am PDT

Так, Эль примерила светло-бежевое платье без бретелей, обнажившее ее плечи. Звезда распустила длинные волосы и сделала нежный макияж в нюдовых оттенках.

Завершило образ золотое кольцо, которое Фаннинг надела на безымянный палец. Николас также примерил светлый наряд - свитер и брюки.

Местом съемки был выбран сад, напоминающий красивую лесную чащу. На некоторых снимках Эль позировала с цветком светло-розовой гвоздики в руках.