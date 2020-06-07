Канье Уэст оплатит обучение в колледже дочери убитого Джорджа Флойда

Новости шоу бизнеса:Рэпер Канье Уэст оплатит обучение в колледже шестилетней дочери Флойда.

Всемирно известный рэпер и дизайнер Канье Уэст пожертвовал 2 миллиона долларов семьям афромериканцев, пострадавшим от насилия со стороны правоохранителей. Часть средств будет перечислена на оплату будущей учебы в колледже дочери Джорджа Флойда.

По данным представителя исполнителя, эти средства передадут семьям Ахмада Арбери, Брианы Тейлор и Джорджа Флойда, в смерти которых виноваты правоохранители. Об этом пишет издание Variety.

Исполнитель перечислил часть денег в благотворительный фонд, который покроет плату за обучение в колледже дочери Джорджа Флойд Джанни. Остальная сумма пойдет на оплату юридических и судебных расходов семей.

Кроме этого, рэпер пожертвовал часть денег афроамериканцам, бизнес которых пострадал из-за карантина, а также вследствие масштабных погромов, которые устроили участники протестов в США.