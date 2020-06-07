Времена "Фабрики звезд" Оля Цибульская показала архивное фото с экс-любимым

В 2007 году на экраны вышла первая украинская "Фабрика звезд". Одной из участниц талант-шоу стала Оля Цибульская, которая впоследствии стала его победительницей в составе дуэта "Опасные связи".
На снимке, опубликованном в Instagram, Оля Цибульская и ее коллега по группе, Александр Бодянский, позируют с победным кубком в руках. Известно, что вокалистов связывала не только музыка. За отношениями этой влюбленной пары наблюдала вся страна. Нежная привязанность Оли и Саши родилась в Звездном доме, под прицелами видеокамер.
В целом дуэт просуществовал всего лишь два года. За это время музыканты записали три песни и выпустили клип на трек "Нажмем на кнопочки". Тогда Оля и Саша также перестали существовать и как пара.
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Вгадай який це рік? Фінал "Фабрики Зірок". Я фоткаюсь на обкладинку журналу. Переконана, що життя вдалося: кубок в руках, він закохався Через рік я, як в казці про Золоту Рибку, лишилася біля розбитого корита. Наш дует розпався - у всіх сенсах. Треба заново будувати кар'єру і стосунки Бо тільки усвідомівши свій біль, людина може щось з ним зробити. Хоч 1000 разів переконуй себе, що ти "самостійна і сильна", але людині потрібна людина. Наше щастя напряму напряму залежить від стосунків Мені потрібна була купа років, щоб це зрозуміти.⠀ Хочу, щоб у вас було швидше/ Почала готувати онлайн-марафон про стосунки.⠀ Чекаєш? ⠀ #рестартістартстосунків #love #relationshipgoals #стосунки #отношения #онлайнмарафон
"Финал "Фабрики звезд". Я фоткаюсь на обложку журнала. Убеждена, что жизнь удалась: кубок в руках, он влюбился. Через год я, как в сказке о Золотой рыбке, осталась у разбитого корыта. Наш дуэт распался - во всех смыслах. Надо заново строить карьеру и отношения", - вспоминает Цибульская.
"Потому что только осознав свою боль, человек может что-то с ней сделать. Хоть 1000 раз убеждай себя, что ты "самостоятельная и сильная", но человеку нужен человек. Наше счастье напрямую напрямую зависит от отношений. Мне нужна была куча лет, чтобы это понять", - отметила певица.