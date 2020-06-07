"Надо уделять себе внимание, ухаживать за собой": Потап рассказал, как начал следить за внешностью

Новости шоу бизнеса:Звездные супруги Потапа и Насти Каменских являются одними из самых популярных в украинском шоу-бизнесе.

Прошли времена, когда забота о внешности считалась исключительно женским делом. В прямой трансляции в Instagram Насти Каменских ее муж Потап (Алексей Потапенко) рассказал, что пользуется омолаживающими средствами. Вдохновили его на это наблюдения за ухоженными мужчинами из спортклуба.

"Леша тоже пользуется кремом омолаживающим. Недавно начал, но так этим гордится. Потому что надо уделять себе внимание, ухаживать за собой", - рассказала Каменских в Instagram.

"Я вообще ходил в спортклуб и посмотрел там на мужчин. Мужчины потренируются, потом собираются, достают из дорогих сумочек рубашки, надевают галстуки, часики красивые, бреются, намазываются кремчиком. Мне так понравилось, я подумал: "Блин, я все время на концертах выгляжу как концертное чудовище", - признался музыкант. - Как человеку, который все время путешествует, мне всегда хотелось чем-то себя побаловать. Есть мужики, которые так следят за собой, делают маникюр, педикюр. Я этого не делаю, только крем".

Настя Каменских отметила, что крема - это хорошо, но важнее всего в уходе за собой - правильное питание и гидратация.

"Нужно кушать 4-5 раз в день, потому что это разгоняет метаболизм. И пить воду. Я пью 1,5-2 литра, а раньше вообще пила 3, такой был у меня период. Открою секрет: пить воду никому не нравится, надо себя заставить, приучить, и это будет вам в кайф, - рассказала звезда. - Я раньше пила только сладкие воды, чаи и кофе. Теперь я их свела к минимуму: 1 чашка кофе с миндальным молоком и 1 чашка чая в день".