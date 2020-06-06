Скачать
Суббота, 06.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Степанов: количество случаев COVID-19 растет из-за легкомыслия
Степанов: количество случаев COVID-19 растет из-за легкомыслия
ООС: боевики 4 раза нарушали "тишину", есть раненые
ООС: боевики 4 раза нарушали "тишину", есть раненые
Шахтер благодаря дублю Марлоса справился с Десной
Шахтер благодаря дублю Марлоса справился с Десной
Билли Айлиш рассказала, почему не смогла избавиться от комплексов: "Немного тупо"
Билли Айлиш рассказала о своих комплексах: "Немного тупо"

Даша Астафьева показала свою пятую точку с необычного ракурса (Фото)

Даша Астафьева показала свою пятую точку с необычного ракурса (Фото)
19:34 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская певица любит будоражить своих поклонников.

34-летняя звезда поделилась с фанами фото, на котором она занимает одну из неудобных с точки зрения обычной жизни поз во время занятий йогой с тренером.

"Я: ой, так болит вот тут между лопатками, и тянет сюда… Йога-тичер: ставит меня в неудобное положение", - прокомментировала Даша Астафьева позу на фото.

И добавила: "Обожаю йогу. Обожаю открытия, приятные и которым придется стать приятными!"

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Даша Астафьева (@da_astafieva) on

Надя Дорофеева засветила пышную грудь

Фаны Даши Астафьевой принялись шутить над двусмысленной позой, которую продемонстрировала на фото певица: "Фото называется: "Дорогой, я разбила твою машину", "Мой персик любимый", "О! Грушка", "Какая красивая точка", "Вишенка", "А я так краник под мойкой чинил".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Даша Астафьева, Йога, Упражнение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "У нас есть жесткая и принципиальная позиция": Кулеба рассказал о критике со стороны РФ
02 Надя Дорофеева засветила пышную грудь
03 Учащенный пульс: отвары, которые помогут справиться с тахикардией
04 Чеснок: чем полезен и чем опасен
05 Залитый нефтью Норильск показали из космоса (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
COVID-19: Житомирская область усилила карантин
COVID-19: Житомирская область усилила карантин
Международные авиарейсы: Польша продлила запрет
Международные авиарейсы: Польша продлила запрет
Зеленский на велосипеде встретился с журналистами в резиденции Залесье
Зеленский на велосипеде встретился с журналистами в Залесье
Группу Cloudless покинул вокалист Юра Каналош: детали
Группу Cloudless покинул вокалист Юра Каналош: детали
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь