Даша Астафьева показала свою пятую точку с необычного ракурса (Фото)

Новости шоу бизнеса:Украинская певица любит будоражить своих поклонников.

34-летняя звезда поделилась с фанами фото, на котором она занимает одну из неудобных с точки зрения обычной жизни поз во время занятий йогой с тренером.

"Я: ой, так болит вот тут между лопатками, и тянет сюда… Йога-тичер: ставит меня в неудобное положение", - прокомментировала Даша Астафьева позу на фото.

И добавила: "Обожаю йогу. Обожаю открытия, приятные и которым придется стать приятными!"

View this post on Instagram A post shared by Даша Астафьева (@da_astafieva) on Jun 5, 2020 at 7:15am PDT

Фаны Даши Астафьевой принялись шутить над двусмысленной позой, которую продемонстрировала на фото певица: "Фото называется: "Дорогой, я разбила твою машину", "Мой персик любимый", "О! Грушка", "Какая красивая точка", "Вишенка", "А я так краник под мойкой чинил".