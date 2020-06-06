Даша Астафьева показала свою пятую точку с необычного ракурса (Фото)

34-летняя звезда поделилась с фанами фото, на котором она занимает одну из неудобных с точки зрения обычной жизни поз во время занятий йогой с тренером.
"Я: ой, так болит вот тут между лопатками, и тянет сюда… Йога-тичер: ставит меня в неудобное положение", - прокомментировала Даша Астафьева позу на фото.
И добавила: "Обожаю йогу. Обожаю открытия, приятные и которым придется стать приятными!"
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Фаны Даши Астафьевой принялись шутить над двусмысленной позой, которую продемонстрировала на фото певица: "Фото называется: "Дорогой, я разбила твою машину", "Мой персик любимый", "О! Грушка", "Какая красивая точка", "Вишенка", "А я так краник под мойкой чинил".