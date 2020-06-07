Илона Гвоздева рассказала, кого ее муж ждет с нетерпением

Новости шоу бизнеса:Находясь на пятом месяце беременности, хореограф рассекретила, кого ее муж хочет больше: сына или дочь.

Хореограф и победительница проекта "Танцы со звездами 2018" Илона Гвоздева недавно призналась, что ждет появления второго ребенка.

Илона и ее муж Иван Хомячук с нетерпением ждут пополнения в семье. В комментарии Екатерине Осадчей для программы "Светская жизнь" женщина рассказала, как сообщила о второй беременности любимому.

Как Илона Гвоздева сообщила мужу о беременности

Танцовщица говорит, что Ивану рассказала все очень просто, ничего не придумывала и сказала, как есть.

За 11 лет совместной жизни я уже не раскладывала ни капусту, ни фотографии с УЗИ. Я просто пришла к нему и говорю: "Зая, все!" – сказала Илона.

Кого супруги ждут с нетерпением

Гвоздева говорит, что до сих пор не знает пола будущего малыша. УЗИ еще не показало, кто у них родится. Однако ее муж очень ждет сына. Иван сказал, что если опять будет девочка, то обязательно будут иметь еще одного ребенка. Напомним, пара воспитывает дочь Валерию, которой скоро исполнится 5 лет.

Впрочем, мне кажется, что у меня будет мальчик. Если вспомнить мою первую беременность, то на четвертом месяце у меня вообще не было живота, который у меня сейчас. Мой живот растет вперед, а говорят, что если он остренький, то может быть мальчик. Также я очень люблю пить томатный сок. Я среди ночи ела консервированные помидоры, и это очень вкусно! , – рассекретила Илона.