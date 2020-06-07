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Илона Гвоздева рассказала, кого ее муж ждет с нетерпением

Илона Гвоздева рассказала, кого ее муж ждет с нетерпением
12:29 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Находясь на пятом месяце беременности, хореограф рассекретила, кого ее муж хочет больше: сына или дочь.

Хореограф и победительница проекта "Танцы со звездами 2018" Илона Гвоздева недавно призналась, что ждет появления второго ребенка. 

Илона и ее муж Иван Хомячук с нетерпением ждут пополнения в семье. В комментарии Екатерине Осадчей для программы "Светская жизнь" женщина рассказала, как сообщила о второй беременности любимому.

Как Илона Гвоздева сообщила мужу о беременности 

 
 
 
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Как подготовить старшего ребёнка к рождению братика или сестрички?! Это очень волнующее событие в вашей жизни,поэтому необходимо правильно подойти к огласке этой новости,а главное Ваш малыш или малышка не должны остаться в стороне! Нужно выбрать правильный момент,чтоб сообщить о новом положении Мамы. Расскажу вам,как это было у нас. Мы с мужем планировали второго ребёнка,но даты точно не выбирали,все произошло само собой в Доминикане на отдыхе. По возвращению домой,я четко понимала и чувствовала что я уже не «одна» и во мне зародилась новая жизнь.Дома нашу семью ждал ещё сюрприз,наша кошка «МИЯ» тоже была беременной. Узнав новость про кошку,наша доченька была безмерно счастлива и ждала с нетерпением появления котят на свет. Она проявляла к кошке особую заботу,трепет и ухаживала за ней. Тем временем, мы с мужем пока держали в тайне нашу новость. Спустя 1триместр,когда мое физическое состояние начало быть заметным и животик продолжал расти, наша кошка окотилась и привела на свет троих замечательных котят! Радости нашей дочери не было предела. Все ее мысли были о котятах и она проявляла огромную любовь и заботу. Тут-то мы с мужем и поняли,что наступил тот самый важный момент для объявления нашей новости доченьке. Итак,однажды вечером мы с мужем и доченькой сели втроём и сказали ей,что у нас для неё есть замечательная новость-мама ждёт малыша/малышку тоже и вскоре нас будет четверо. На что Рия улыбнулась и обняла меня крепко-крепко. Мы сказали ей,что это будет НАШ малышь, ты будешь помогать маме во всем,будешь ухаживать за малышом,играть с ним,укладывать спать,вобщем появится “BABY BORN” живой С того момента Рия очень бережно относится ко мне и моему состоянию,проявляет огромную заботу,ласку и любовь,при этом я стараюсь теперь ещё больше уделять ей внимание, говорить как сильно люблю ее,какая она будет хорошая сестричка и помощница,все время разговариваем втроём с малышом,говорим ему спокойной ночи и доброе утро. Таким образом для себя я выделила глазные моменты,как именно сообщить дочери о беременности: Продолжение в комментариях Как Вы рассказывали своим деткам о братике или сестричке? #илонагвоздева #гвоздевабеременность #мамавдекрете #мамадочки #Мама

Публикация от Илона Гвоздева | Dancer (@ilonagvozdeva)

Танцовщица говорит, что Ивану рассказала все очень просто, ничего не придумывала и сказала, как есть.

За 11 лет совместной жизни я уже не раскладывала ни капусту, ни фотографии с УЗИ. Я просто пришла к нему и говорю: "Зая, все!" – сказала Илона.

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Кого супруги ждут с нетерпением

Гвоздева говорит, что до сих пор не знает пола будущего малыша. УЗИ еще не показало, кто у них родится. Однако ее муж очень ждет сына. Иван сказал, что если опять будет девочка, то обязательно будут иметь еще одного ребенка. Напомним, пара воспитывает дочь Валерию, которой скоро исполнится 5 лет.

Впрочем, мне кажется, что у меня будет мальчик. Если вспомнить мою первую беременность, то на четвертом месяце у меня вообще не было живота, который у меня сейчас. Мой живот растет вперед, а говорят, что если он остренький, то может быть мальчик. Также я очень люблю пить томатный сок. Я среди ночи ела консервированные помидоры, и это очень вкусно! , – рассекретила Илона.

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Беременность, Знаменитости, Илона Гвоздева, Беременность Илоны Гвоздевой.
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