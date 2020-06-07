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"Бить посуду можно": звезда "Женского квартала" рассказала о семейных ссорах

"Бить посуду можно": звезда "Женского квартала" рассказала о семейных ссорах
16:47 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Молодая мамочка Вера Кекелия показала публике забавное фото, а в подписи к нему рассказала о выяснении отношений с мужем Романом Дудой.

Ссоры происходят у большинства супружеских пар, и семья Веры Кекелии - не исключение. Главное, по мнению участницы "Женского Квартала", выяснять отношения надо с умом. Можно даже бросаться посудой, но делать это нужно правильно - не в человека, а в стену.

Об этом Вера рассказала в своем Instagram. Певица написала пост на тему конфликтов в отношениях и рассказала, как это происходит в ее семье. Публикацию молодая мама сопроводила своим черно-белым кадром с большим количеством тарелок.

"В нашей семье во время выяснения отношений не было разбито ни одной тарелки! Другое дело чашки, вот они как раз летели. Но, главное что? Главное, чтобы эта чашка летела с любовью! И, желательно, не в вашего любимого человека, а в стену", - считает звезда.

 
 
 
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"Разбитая посуда поможет только выпустить пар, а вот решить вопрос, укрепить и выяснить отношения помогут честные разговоры друг с другом без упреков! Так что бить посуду можно, главное принять мнение другого, а потом обняться и признаться друг другу в любви", - добавила певица.

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Брак, Отношения, Вера Кекелия, Роман Дуда.
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