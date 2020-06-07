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NK игриво продемонстрировала глубокое декольте: соблазнительное фото

NK игриво продемонстрировала глубокое декольте: соблазнительное фото
17:35 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Подписчики Насти Каменских сумели оценить все прелести популярной украинской певицы.

Украинская певица Настя Каменских, известная также под псевдонимом NK, поделилась с поклонниками очередным ярким и соблазнительным фото. Снимок артистка разместила в Instagram.

На нем улыбающаяся Каменских позирует на фоне своего дома. При этом певица запечатлена с необычного ракурса, демонстрируя на камеру соблазнительное декольте.

Так, артистка появилась в белом откровенном наряде, с распущенными волосами и в массивных серьгах.

 
 
 
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A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on

Поклонники звезды оценили не только яркую улыбку красавицы, но и ее глубокое декольте.

"Надо уделять себе внимание, ухаживать за собой": Потап рассказал, как начал следить за внешностью

"Красотка", "Вау супер!", "У тебя притягательная улыбка", "Самая красивая во вселенной", "Настя ты просто класс", "Насстюх бомба", "Прекрасная, прекрасная", - написали восторженные корреспонденты в комментариях.

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Фигура, Настя Каменских, НК.
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