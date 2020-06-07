Этого стоило ожидать: Джулия Робертс разводится с мужем после 18 лет брака

Новости шоу бизнеса:Фанаты актрисы Джулии Робертс огорчены известием о том, что она больше не живет со своим мужем Дэнни Модером.

Еще до карантина в семье актрисы Джулии Робертс и оператора Дэнни Модера начались проблемы. Подруга Джулии, не захотевшая раскрыть своего имени, рассказала изданию Woman’s Day, что Дэнни сильно ревновал звездную супругу и проявлял по отношению к ней излишний контроль. Ситуация усугубилась введенным карантином из-за пандемии коронавируса, в результате которого паре пришлось все свободное время проводить в четырех стенах. Атмосфера накалилась до предела.

Модер подозревал жену в связи с актером Шоном Пенном, а недавно он разозлился из-за того, что его любимая начала общаться с бывшим парнем - Бенжамином Брэттом. Наконец, Джулия не выдержала, собрала вещи и съехала из дома в Малибу в собственный особняк, который находится в штате Нью-Мексико.

Также недавно Робертс совершила крупную покупку. У нее появилась еще одна недвижимость - дом в Сан-Франциско. Приобретение стало косвенным доказательством о серьезности намерения актрисы расстаться с мужем.

View this post on Instagram A post shared by Julia Roberts (@juliaroberts) on May 4, 2020 at 1:55pm PDT

Примечательно, что почти все дети остались с отцом. В семье трое сыновей. Старшим близнецам Хэзелу и Финну по 15 лет, а младшему Генри - 12. Пока что с матерью уехал только Финн.